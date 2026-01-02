Os animais que vivem mais tempo no planeta

Tuatara (Sphenodon punctatus) é o réptil vivo mais antigo da Terra - mais de 200 milhões de anos. Os tuataras habitam zonas de floresta e praias de cerca de trinta ilhas ao largo da Ilha Norte da Nova Zelândia.
O tuatara deixa de crescer por volta dos 50 anos de idade, quando atinge 45 a 61 cm, pesando entre 500 gramas e 1 kg. Além disso, o tuatara tem uma outra curiosidade: possui um terceiro olho. Há registros de um tuatara que viveu pouco mais de 111 anos.
O peixe-relógio (Hoplostethus atlanticus) vive em todos os oceanos do mundo. No entanto, raramente é visto porque vive em áreas a mais de 900 metros de profundidade.
O maior peixe-relógio já encontrado tinha 75 cm de comprimento, pesava cerca de 7 kg e viveu 150 anos.
A tartaruga-gigante-de-galápagos (Chelonoidis spp) na verdade compreende 10 espécies diferentes, tão próximas umas das outras que os especialistas as consideram como subespécies.
Estas tartarugas gigantes são endêmicas do famoso arquipélago das ilhas Galápagos. Elas são os maiores quelônios que habitam o planeta, já que podem medir mais de dois metros e pesar cerca de 500kg. A expectativa de vida varia de 150 a 200 anos.
O ouriço-do-mar-vermelho (Strongylocentrotus franciscanus) pode ser encontrado em diversos tipos de ambientes marinhos, tanto nos recifes mais rasos quanto em ambientes profundos, em sedimentos arenosos ou nos costões rochosos.
O ouriço-do-mar vermelho tem cerca de 20 centímetros de diâmetro e tem espinhos de até 8 cm. É o maior ouriço-do-mar existente. Ele se alimenta principalmente de algas e pode ser particularmente voraz. Além disso, pode chegar a 200 anos de vida.
A carpa-comum (Cyprinus carpio) é provavelmente um dos peixes de criação mais populares e apreciados no mundo, especialmente na Ásia. É um peixe de água doce, ou seja, encontrado em rios e lagos.
A carpa-comum é o resultado do cruzamento de indivíduos selecionados, que nascem de uma carpa comum. A expectativa de vida da carpa é de cerca de 60 anos. Entretanto, uma carpa chamada 'Hanako' viveu 226 anos.
A baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) vive nas bordas do sul do gelo do Ártico. Ela é completamente preta, exceto por seu queixo, que apresenta uma tonalidade de branco.
Os machos medem entre 14 e 17 metros e, as fêmeas podem chegar a 16 a 18 metros. É um animal grande, pesando entre 75 e 100 toneladas. Também pode ser chamada de baleia-franca ou baleia-polar, e atinge até 211 anos de idade.
O tubarão da Groenlândia (Somniosus microcephalus) habita as profundezas congeladas do Oceano Sul, do Pacífico e do Ártico. É o único tubarão com uma estrutura óssea macia e pode atingir até 7 metros e 1 tonelada.
É um grande predador e habita lugares raramente alcançados pelos humanos. Um tubarão da Groenlândia com idade estimada em 518 anos apareceu nas proximidades de Belize, no Caribe em 2023, o que faz dele o animal vertebrado que viveu mais tempo do planeta.
O quahog do oceano (Artica islandica) é o molusco mais longevo que existe. Foi descoberto por acidente, quando um grupo de biólogos decidiu estudar o 'Ming', considerado o molusco mais antigo do mundo.
Ele morreu aos 507 anos de idade devido ao manuseio desajeitado de um de seus observadores. Este molusco teria surgido cerca de 7 anos após a descoberta da América por Cristóvão Colombo e durante a dinastia Ming, no ano de 1492.
As esponjas-do-mar (Porífera) são animais primitivos - não são plantas! Podem ser encontradas em quase todos os oceanos do mundo, pois são particularmente resistentes e podem suportar temperaturas frias e profundidades de até 5.000 metros.
As esponjas-do-mar são provavelmente os animais que vivem mais tempo do mundo. Elas já existiam há 542 milhões de anos e algumas superaram 10.000 anos de vida. Estima-se que a mais antiga, da espécie Scolymastra joubini, tenha vivido 13.000 anos.
A água-viva Turritopsis não tem mais de 5 mm de comprimento, vive no Mar do Caribe e é provavelmente um dos animais mais incríveis do planeta Terra.
Esta água-viva é capaz de reverter o processo de envelhecimento, pois é geneticamente capaz de retornar à sua forma de pólipo (como se o humano voltasse a ser bebê) e por isso, é o animal de vida mais longa do mundo, sendo praticamente imortal.