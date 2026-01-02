Galeria A revolução do bandolim: a trajetória premiada de Hamilton de Holanda Um dos principais nomes da música instrumental contemporânea, Hamilton de Holanda se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o Grammy Latino em uma categoria geral. Ele conquistou o troféu de Melhor álbum de jazz latino pelo disco Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC. Por Flipar

Reprodução do Youtube