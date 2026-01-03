Celebridades e TV

Cansada de ter filhos (7 ao todo), mulher de Alec Baldwin desabafa: ‘Ele ainda quer mais’

A mulher de Alec Baldwin revelou recentemente que está cansada de ter filhos, pois já são 7 ao todo com o ator americano. Mas ele insiste que quer ter mais um. E detalhe: Baldwin ainda tem um oitavo filho, o primogênito, da época em que ele vivia com a atriz Kim Basinger.

A revelação foi feita por Hilaria em entrevista ao podcast misSPELLING, comandado pela atriz de 'Barrados no Baile', Tori Spelling. E ela deixou claro que, para Baldwin, não basta mais um. 'Alec quer muito mais filhos, tipo, muito, muito mesmo', relatou.

Um dos grandes atores de Hollywood, o norte-americano Alec Baldwin completou 67 anos em 3 de abril de 2025. Relembre a trajetória dele, que já teve até polêmica envolvendo morte com arma de fogo!

Alexander Rae Baldwin III, popularmente conhecido como Alec Baldwin, é ator, produtor, comediante e escritor.

Ele nasceu em 3 de abril de 1958, em Amityville, Nova York e iniciou sua carreira com papéis em novelas e séries de televisão.

Alec faz parte de uma família de atores, incluindo seus irmãos William, Stephen e Daniel Baldwin.

Alec Baldwin estudou arte dramática na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York e começou a ganhar destaque com a telenovela 'Knots Landing', em meados dos anos 1980.

Seu grande salto no cinema veio com o papel de Adam, no filme 'Os Fantasmas se Divertem' (1988).

Em seguida, Baldwin emplacou trabalhos em filmes como 'Caçada ao Outubro Vermelho' (1990 - foto) e 'O Sucesso a Qualquer Preço' (1992).

Nos anos 1990, Baldwin se consolidou como um dos grandes nomes de Hollywood, participando de produções como 'Malícia' (1993), 'Fantasmas do Passado' (1996) e 'No Limite' (1997).

Baldwin é conhecido tanto por seu talento tanto no drama quanto na comédia. Ele se destacou especialmente por seu trabalho na série '30 Rock'(2006-2013), na qual interpretou o inesquecível executivo Jack Donagh.

O papel lhe rendeu dois prêmios Emmy, um em 2008 e outro em 2009.

Mais recentemente, Baldwin fez diversas participações no Saturday Night Live (SNL), onde interpretou Donald Trump. Ele chegou a ganhar um Emmy pelo papel, em 2017.

Baldwin ainda atuou em filmes como 'Pearl Harbor' (2001), 'O Aviador' (2004), 'Os Infiltrados' (2006), 'Blue Jasmine' (2013), 'Para Sempre Alice' (2014) e 'Missão: Impossível - Efeito Fallout' (2018 - foto).

Ele também é conhecido por sua voz marcante, tendo dublado animações como 'Madagascar 2' (2008), onde dá voz a Makunga, leão antagonista do filme. e 'O Poderoso Chefinho' (2017), em que dubla o bebê 'adulto' Ted, o chefinho que dá nome à animação, entre outras.

Por 'The Cooler - Quebrando a Banca' (2003), Alec recebeu sua primeira e única indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Ao longo de sua carreira, Baldwin se envolveu em várias polêmicas, incluindo conflitos com a imprensa e acusações de comportamento violento.

Em 2021, o ator esteve no centro de uma tragédia durante as gravações do filme 'Rust', quando uma arma de fogo que ele manuseava disparou acidentalmente, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza.

Baldwin chegou a ser acusado de homicídio culposo pelo disparo acidental, mas o caso foi arquivado em 2024 devido a falhas processuais.

Já a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, foi condenada a 18 meses de prisão em 2023.

O primeiro trailer de 'Rust' foi lançado no dia 26/03, mais de três anos após a tragédia. O longa, lançado em maio, se passa no Kansas da década de 1880 e acompanha um órfão condenado à morte que foge com seu avô, enquanto são perseguidos por um marechal e um caçador de recompensas.

