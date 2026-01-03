Azarões do Oscar: ninguém apostava, mas eles faturaram a estatueta

Assim como Art Carney, Jack Lemmon foi uma grande surpresa por vencer Al Pacino e Jack Nicholson, desta vez em 1974. Foi por sua atuação em 'Sonhos do Passado'. Embora Lemmon já fosse um dos maiores nomes do cinema, as apostas naquele ano recaíam sobre Nicholson e Pacino. Sua reação ao vencer também é uma das mais cativantes e simbólicas do Oscar.