Aos pés dos Alpes, belezas e delícias de Turim

A cidade de Turim fica no norte da Itália, na região de Piemonte, da qual é capital. É a quarta maior cidade do país, atrás apenas de Roma, Milão e Nápoles.
A cidade fica aos pés dos Alpes italiano e é recortada pelas águas do rio Pó. Possui, portanto, praias da costa da Ligúria, que ficam a apenas 100 km da cidade.
É uma cidade que tem fronteiras com França e Suíça e uma rica cultura. O The Guardian pontuou em uma matéria recente sobre por que o destino italiano é imperdível: “este é um lugar que abraça as muitas facetas de sua história sem tentar ‘Disneyficá-las'”.
No centro da cidade, há locais para passeios, com vias fechadas para o trânsito. Com isso, existem uma variedade de restaurantes ao ar livre, assim como feiras de antiguidades e de pequenos produtores nas praças, além de barracas de artesãos.
Turim é a maior cidade do Piemonte e tem a região vinícola mais aclamada da Itália. Afinal, é cercada por vinhas de classe mundial, sendo lar dos grandes tintos colecionáveis da Itália: Barolo, Barbaresco, Barbera e Dolcetto, além do branco Moscato d’Asti e de outros menos conhecidos.
Recentemente, foi inaugurado o Choco-Story: Museu do Chocolate e da Gianduia, na cidade. O local conta a história do chocolate desde as origens ligadas aos Maias, quando o cacau começou a ser usado por suas propriedades curativas.
A cidade também é o berço da cultura italiana do café e lar da Lavazza, a primeira marca que misturou diferentes grãos para criar uma soma maior de possibilidades de sabores. A primeira máquina de café expresso também é de lá.
O Café Fiorio é um das mais antigos e tradicionais da cidade e faz um sorvete sabor “gianduia” imbatível. Além diss0, apresenta a Bicerin, reconhecida como a bebida tradicional do Piemonte, que é composta de somente três ingredientes: café, chocolate e creme de leite.
A cidade é considerada a capital italiana do “aperitivo“, uma tradição local que acontece todas as noites, aproximadamente das 16h às 19h. Durante esse período, os bares oferecem pequenos pratos acompanhados de bebidas por preços reduzidos.
Além dos chocolates, cafés e cafeterias, Turim é lar do primeiro Eataly: uma mistura de loja gourmet, livraria e restaurante, com unidades ao redor de todo o mundo.
A Fiat também é uma empresa local de Turim, mas seu museu fechou indefinidamente. No entanto, também existe um Museu Nacional do Automóvel da Itália, que atrai quem passa pelo local.
A cidade também é o lar do aclamado Museu Nacional do Cinema, já que a Itália tem uma longa e rica tradição cinematográfica. A vasta coleção de memorabilia da tela de prata atrai cinéfilos do mundo todo.
A Mole Antonelliana é o símbolo de Turim, com seus 167,5 m de altura, pode ser vista de vários pontos da cidade. Ela tem uma estrutura em alvenaria, cuja construção se deu entre 1863 e 1897. Na foto, imagem do centro da cidade.
O castelo Reggia di Venaria Reale é frequentemente chamado de “Versalhes da Itália', sendo uma antiga propriedade de caça real fora da cidade. A residência aberta para visitação possui um grande palácio cheio de arte e extensos jardins franceses com esculturas de arte moderna.
Turim é considerada a melhor coleção urbana da Itália, com parques como o del Valentino, que se estende ao longo do rio Pó, que corta a cidade. Ele está cheio de caminhos para bicicletas e pedestres livres de trânsito, extremamente populares para exercícios.
Uma das atrações mais famosas da cidade é o Sudário de Turim, um dos ícones mais importantes do catolicismo; Além disso, há um pequeno aeroporto internacional com voos de conexão de outras cidades europeias.
Turim tem poucos hotéis de luxo, porém há um grupo de propriedades da NH Hotels, uma marca europeia em rápido crescimento. O Ristorante Carlina no hotel NH Piazza Carlina e? um dos melhores de Torino, com uma carta de vinhos piemonteses.
Piazza Vittorio Veneto, também conhecida como Piazza Vittorio, é uma praça da cidade de Turim, Itália, que leva o nome da Batalha de Vittorio Veneto em 1918.
O Palazzo Carignano é um edifício histórico, constituído, em 1678 por dois corpos de fabrico diverso, situado no centro de Turim, Itália. Juntamente com o Palácio Real de Turim e o Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja, faz parte dos mais importantes palácios históricos da cidade.
O Palácio Real de Turim é um antigo palácio real da Casa de Saboia. É a primeira e a mais importante das residências construídas pelos Saboia no Piemonte. Foi proclamado Património da Humanidade pela UNESCO, em 1997, como parte do conjunto das residências da dinastia.
A igreja da Gran Madre di Dio (Grande Mãe de Deus) é de estilo neoclássico dedicada a Maria, Mãe de Deus. Fica na margem ocidental do rio Pó, de frente para a Ponte Vittorio Emanuele I que leva à Piazza Vittorio Veneto, em Turim, região do Piemonte, Itália.
A Piazza Castello é uma praça importante da cidade de Turim , Itália . Ela abriga vários marcos da cidade, museus, teatros e cafés. Assim, a praça tem formato retangular e abriga em seu centro o conjunto arquitetônico do Palazzo Madama.
O Borgo Medioevale em Torino, Itália, é um museu ao ar livre e uma vila e castelo medieval reconstruídos. Está localizado no Parco del Valentino, às margens do rio Pó. Foi construído para a exposição geral italiana de 1884 e foi construído replicando e imitando a arquitetura medieval tardia da região do Piemonte.
Turim é a casa da história da dinastia Saboia (família real italiana de 1861), que deixou como legado um conjunto arquitetônico tão bonito que foi tombado como Patrimônio Mundial.
A cidade foi um importante centro político e cultural durante o Reino de Saboia, e desempenhou um papel importante na Reunificação, sendo a primeira capital da Itália unificada em 1861. No século XX, Turim se tornou um centro industrial
Atualmente, a cidade é conhecida por sua herança cultural, arquitetura barroca, museus de renome, e como um importante centro de educação e inovação tecnológica.
A melhor época para visitar Turim é durante a primavera (de março a maio) e o outono (de setembro a novembro). Nesses períodos, o clima é agradável, as temperaturas são moderadas e a probabilidade de chuvas é menor.
Turim abriga dois estádios de futebol, que pertencem a dois grandes times da região: Juventus e Torino, A Velha Senhora, por sinal, é forte no cenário mundial, enquanto o Granata tem rica história neste esporte.
Junto com Milão e Genova, Turim forma o respeitado “triângulo industrial” da Itália, e depois de Roma e Milão, é considerada a terceira cidade mais rica do país.