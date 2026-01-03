Gastronomia Saiba congelar alimentos da forma correta e ganhe tempo no dia a dia Preparar alimentos com antecedência facilita a rotina, deixando tempo livre até para o lazer. Mas o congelamento requer atenção a procedimentos essenciais. Começando pela higiene, é crucial lavar as mãos e utilizar utensílios limpos para evitar contaminação. Por Flipar

- Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil