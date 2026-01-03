Saiba congelar alimentos da forma correta e ganhe tempo no dia a dia

Ao preparar frutas, legumes e outros alimentos, a secagem adequada é indispensável para prevenir a formação de cristais de gelo durante o congelamento.
Além disso, é fundamental escolher recipientes apropriados, garantindo que estejam limpos e secos, e deixando espaço para a expansão dos alimentos.
O congelamento rápido contribui para preservar texturas e sabores, sendo crucial evitar sobrecarregar o congelador para permitir uma circulação de ar eficiente.
A rotulagem com nome e data e o cuidado para não descongelar e recongelar são práticas essenciais para manter a qualidade dos alimentos congelados.
Ao adotar esses cuidados práticos, é possível desfrutar da folia com comida fresca e preservar a integridade dos alimentos congelados. Vamos sugerir algumas opções saborosas e caseiras que você pode congelar para agilizar o preparo quando voltar da folia.
Aí é só colocar no micro-ondas ou no forno para fazer o descongelamento e consumir a comida de forma rápida, prática e nutritiva.
Lasanha- Congelamento: Monte em assadeiras individuais e congele antes de cortar em porções- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para manter a textura e o sabor.
Estrogonofe de Frango ou Carne- Congelamento: Armazene o estrogonofe em recipientes fechados hermeticamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão, mexendo para evitar separação do molho.
Sopa de Legumes- Congelamento: Resfrie e congele em porções individuais- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão ou micro-ondas, mexendo ocasionalmente.
Feijoada- Congelamento: Separe carnes e feijão em recipientes distintos - Congelar por até: 2 meses - Descongelamento: Aqueça lentamente no fogão, adicionando água conforme necessário.
Frango à Parmegiana- Congelamento: Disponha em camadas separadas para preservar a crocância- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para garantir a textura crocante.
Arroz de Carreteiro- Congelamento: Espalhe em camadas finas em recipientes planos para resfriar rapidamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no micro-ondas ou fogão, adicionando um pouco de água para manter a umidade do arroz.
Peito de Frango Grelhado- Congelamento: Embale cada peito individualmente com filme plástico - Congelar por até: 6 meses- Descongelamento: Deixe na geladeira durante a noite e finalize grelhando para manter a suculência.
Escondidinho de Carne Seca- Congelamento: Monte em porções individuais e congele em recipientes apropriados- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Asse no forno até que esteja completamente aquecido, mantendo a cobertura crocante.
Quibe Assado- Congelamento: Molde em porções individuais antes de congelar- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar completamente aquecido, mantendo a textura do quibe.
Frango com Legumes Orientais- Congelamento:Armazene em porções com molho para manter a umidade- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no wok ou frigideira para preservar a crocância dos legumes.
Moqueca de Peixe- Congelamento: Divida em porções e congele em sacos resistentes ao congelamento- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento:Aqueça lentamente no fogão para manter os sabores autênticos.
Picadinho de Carne com Purê de Batata- Congelamento: Separe carne e purê em recipientes distintos- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça separadamente e misture antes de servir para manter as texturas.
Frango com Quiabo- Congelamento: Armazene em porções com molho para manter a suculência- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no fogão para preservar a textura do quiabo.
Torta de Frango- Congelamento: Congele a torta já assada para facilitar o processo- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar dourada e completamente aquecida.
E agora vamos a um alerta. Existem alimentos que não devem ser congelados. Entre eles, salada de folhas cruas, maionese, gelatinas ou alimentos à base de gelatina, claras em neve ou cozidas.
E ainda mais alguns exemplos de não congeláveis : ovos cozidos, batatas cozidas, pudins cremosos, creme de leite, cremes em geral e curau.
Aproveite as dicas para ganhar agilidade no preparo dos alimentos, mantendo a nutrição e ampliando o tempo livre para as tarefas e o lazer.