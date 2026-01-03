Galeria O segredo da Área 51, a instalação mais enigmática do mundo A Área 51, no deserto de Nevada, Estados Unidos, é um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Oficialmente, trata-se de instalação militar da Força Aérea, mas sua fama vem das inúmeras teorias que a cercam. Para muitos, é o epicentro de segredos sobre vida extraterrestre e tecnologia avançada. Sua aura secreta desperta curiosidade mundial e alimenta a imaginação popular há décadas. Por Flipar

reprodução/ tripadvisor