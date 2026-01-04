Práticas e espaçosas, mochilas têm uso popular ou social; conheça sua origem

O conceito de carregar objetos nas costas vem da África antiga, com evidências do uso de sacos feitos de pele de animais por volta de 3.000 a.C.
O seu proprietário inicial chamava-se Otzi, o homem do gelo. Afinal, acredita-se que tenha sido o primeiro caminhante da história a usar uma espécie de saco de couro para carregar seus pertences, algo similar ao intuito das mochilas em suas viagens.
A forma moderna evoluiu com o uso militar. Isso porque os soldados napoleônicos já usavam mochilas, e a ideia foi aprimorada com o desenvolvimento de modelos mais estruturados e ergonômicos.
No século XX, estes acessórios começaram a tomar uma forma mais próxima do que conhecemos atualmente, com o primeiro modelo fabricado em tecido criado pelo sindicalista norueguês Ole F. Bergan, em 1909.
Em 1922, Lloyd Nelson inventou o “Trapper Nelson’s Indian Pack Board”, uma mochila de estrutura rígida ideal para caminhadas.
Esse utensílio tinha uma estrutura externa de certa forma, um tecido que ajudava os movimentos das costas e uma bolsa para guardar pertences pessoais.
Em meados do século XX, o alpinista Dick Kelty foi creditado por dar origem à mochila como a conhecemos, criando modelos que a tornaram mais prática.
A mochila, então, ganhou popularidade global a partir dos anos 1970 e 1980, começando com o uso estudantil e, posteriormente, se tornou um acessório de moda e uso diário por trabalhadores.
Modelos modernos distribuem o peso de maneira mais equilibrada nas costas, algo que oferece conforto para longas caminhadas e o transporte de materiais.
Além do uso escolar, as mochilas tornaram-se bolsas para o dia a dia, adaptadas para o transporte de laptops e outros itens urbanos.
A mochila evoluiu para se tornar um acessório de moda, com designs e materiais variados que atendem a diferentes estilos e necessidades.
É também um item indispensável para trilhas, montanhismo e outras atividades ao ar livre, que oferece durabilidade e capacidade.
Em sua forma mais simples, esse objeto é um saco de lona ou tecido sintético resistente que é carregado nas costas de uma pessoa, e apoiado através de quatro alças que passam por cima dos ombros.
Personalizar mochilas tornou-se bastante popular e não é por acaso que estas estão entre os brindes publicitários mais vendidos.
A mochila simboliza, de forma geral, a preparação para uma jornada ou missão, a necessidade de transportar bens essenciais e a mobilidade, pois o que se carrega nas costas é levado em todas as direções, permitindo ao indivíduo estar sempre preparado.
Em um contexto mais específico, a mochila pode representar a educação, o trabalho ou a liberdade e o sustento, ao ajudar o caminhante.
Carregar a mochila é um símbolo de se deslocar, manter-se em movimento e ter a liberdade para ir onde for preciso, sem a necessidade de um local fixo para guardar os bens, como é o caso da tenda do escoteiro.
A mochila simboliza a capacidade de transportar uma variedade de itens, sendo útil em diversas situações, como em viagens, passeios, ou até mesmo no trabalho. Cada vez mais espaçosa e com compartimentos, ela pode levar diferentes produtos.
Por outro lado, o peso excessivo e mal distribuído da mochila pode causar dores nas costas, ombros e pescoço, além de contribuir para problemas posturais como escoliose e cifose.
No contexto escolar, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% a 20% do peso corporal da criança, sugerindo o uso de mochilas de rodinhas como alternativa para reduzir a carga nas costas.
A moda está em constante mudança, e a mochila também aparece não só como praticidade, como também um fator importante para looks mais despojados.
O couro combina com diversos looks, que podem dar um toque elegante para o visual. Na dúvida entre qual mochila escolher, aposte nesses modelos, que trazem uma combinação perfeita para os trajes em diferentes ambientes e podem ser utilizados nas mãos.
Em um contexto mais recente, o uso de mochilas para transporte de mercadorias por entregadores de aplicativo tem sido destacado, algo que levanta questões sobre as condições de trabalho e segurança.