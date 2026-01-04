Galeria Práticas e espaçosas, mochilas têm uso popular ou social; conheça sua origem Funcional e prática no transporte de objetos, a mochila pode distribuir o peso de forma equilibrada e trazer conforto na condução e em grandes deslocamentos. Seja no âmbito escolar, laboral ou em trilhas, ela oferece liberdade de movimento e mãos livres. Por Flipar

Pixabay