Galeria Parece filme! Vilarejo ‘secreto’ em região remota da China tem moinhos de 200 anos e vida de ‘paraíso’ Um vilarejo com mais de 400 anos de história escondido entre as montanhas de Yunnan, na China, preserva um modo de vida que parece ter saído de um filme de época. Por Flipar

Reproduc?a?o/YouTube