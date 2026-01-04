Estilo de Vida Meias: acessório essencial em muitas ocasiões tem longa história nos costumes e na moda As meias têm uma origem muito antiga, remontando a povos que já buscavam proteger os pés contra frio, atrito e sujeira. Há registros de peças rudimentares feitas com tiras de couro e tecido no Egito e na Mesopotâmia, alguns datando de cerca de 3.000 anos atrás. Por Flipar