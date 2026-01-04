Veja quais são os maiores países do mundo em área territorial

Rússia (Ásia e Europa)- Com 17,1 milhões de km² e 145 milhões de habitantes, está em dois continentes. É uma potência energética focada em petróleo e gás. E uma das maiores detentoras de poderio bélico. O Kremlim, em Moscou, detém uma rivalidade histórica com os EUA. O Lago Baikal, na Sibéria, é uma atração do país, sendo o mais profundo e antigo lago de água doce do mundo.