Cientistas descobrem escorpião de 125 milhões de anos

Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências descobriram os restos mortais de uma nova espécie de escorpião, datados de aproximadamente 125 milhões de anos.

Jürgen/Pixabay

A descoberta, feita na província de Liaoning, no nordeste da China, foi publicada em 24 de janeiro na revista Science Bulletin.

Panoramio - George Wenn

Batizada de Jeholia longchengi, em referência ao sítio paleontológico Jehol Biota e à província de Liaoning, essa é a primeira espécie de escorpião da era mesozoica identificada no país.

divulgação/NIGPAS

O Jehol Biota é conhecido por preservar fósseis raros do Cretáceo Inferior, incluindo dinossauros emplumados, aves primitivas e plantas pré-históricas.

wikimedia commons/creative commons/ScottRobertAnselmo

Diferente da maioria dos fósseis de aracnídeos da época, que são preservados em âmbar, este foi encontrado em sedimentos, uma condição rara devido ao habitat desses animais.

Leon Pauleikhoff/Unsplash

Com 10 centímetros de comprimento, o escorpião era maior que outros da mesma era e possuía características únicas, como pernas alongadas e pedipalpos finos, sugerindo uma dieta baseada em aranhas, lagartos e pequenos mamíferos.

divulgação/NIGPAS

Segundo os pesquisadores, ele poderia ser um predador eficiente em ecossistemas atuais.

wikimedia commons/Creative Commons

No entanto, como o fóssil não está completamente preservado, sua posição exata na cadeia alimentar do ecossistema do Cretáceo Inferior, que incluía pássaros primitivos, mamíferos e dinossauros, ainda é incerta.

pexels/Patric Rossmeisl

Em janeiro/25, uma outra espécie de escorpião chamada Tityus achilles, que é capaz de espirrar veneno, foi descoberta na Colômbia.

wikimedia commons/creative commons/LeFanDesBugs

É a primeira espécie sul-americana de escorpião capaz de pulverizar veneno. Antes, essa habilidade era registrada apenas na América do Norte e na África.

Léo Laborieux/Zoological Journal of the Linnean Society, 2024

Diferente da picada convencional, a pulverização permite que o escorpião dispare um jato tóxico para afastar predadores, mirando especialmente olhos e nariz.

Léo Laborieux/Zoological Journal of the Linnean Society, 2024

Testes de laboratório mostraram que o jato pode alcançar até 36 cm e, em alguns casos, a toxina liberada parecia ser um pré-veneno menos potente.

Léo Laborieux/Zoological Journal of the Linnean Society, 2024

Como T. achilles também pode picar, acredita-se que essa pulverização seja uma estratégia defensiva mais econômica para evitar o uso do veneno mais forte.

wikimedia commons/LeFanDesBugs

Os escorpiões são artrópodes da classe Arachnida e pertencem à ordem Scorpiones. Eles são conhecidos por seu corpo segmentado, oito patas e uma cauda curva que termina em um ferrão venenoso.

wikimedia commons/Shantanu Kuveskar

Esses animais têm hábitos noturnos, caçam insetos e pequenos animais, e usam suas quelíceras para imobilizar a presa antes de injetar veneno.

pexels/Ezequiel Rocha

Encontrados em quase todos os continentes, ele se adaptaram a diferentes habitats, desde desertos áridos até florestas tropicais e cavernas úmidas.

Wolfgang Hasselmann/Unsplash

Entre as principais espécies, destaca-se o Androctonus australis, conhecido como escorpião-amarelo, encontrado no norte da África e no Oriente Médio.

wikimedia commons/Quartl

Ele possui um veneno altamente tóxico, sendo um dos escorpiões mais perigosos do mundo.

domínio público

Já o Leiurus quinquestriatus, o escorpião-da-morte, também encontrado no Oriente Médio e na África, tem um veneno extremamente potente, capaz de causar sérios danos ao sistema nervoso humano.

wikimedia commons/creative commons/???????

No Brasil, existem duas das espécies mais relevantes: o escorpião-amarelo brasileiro, que se reproduz por partenogênese (sem necessidade de machos) e está associado a acidentes urbanos;

flickr - José Roberto Peruca

E o escorpião-marrom, encontrado em regiões mais rurais, com veneno menos potente, mas ainda perigoso.

inaturalist - Alexandre S. Michelotto

Apesar da reputação perigosa, apenas cerca de 30 das mais de 2.500 espécies conhecidas apresentam risco significativo para humanos.

Wolfgang Hasselmann/Unsplash

O Pandinus imperator, conhecido como escorpião-imperador, é um desses exemplos. Originário da África, ele é grande e robusto, mas seu veneno é fraco, sendo frequentemente criado como animal de estimação.

unsplash/Aristos Aristidou

