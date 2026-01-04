Estilo de Vida Brasil tem maior lago da América do Sul Pouca gente se dá conta, mas o maior lago da América do Sul está no Brasil - no estado do Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos impressiona não só por suas dimensões (com mais de 250 km de extensão), mas também pela importância histórica, econômica e ecológica. Por Flipar

Kelly da Silva KS wikimedia commons