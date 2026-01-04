Força Aérea Brasileira aparece no Top-25 do ranking mundial

O piloto, sem plano de voo, ignorou as ordens e decidiu fazer um pouso forçado em área descampada ao sul da pista de Lábrea, próximo à Rodovia Transamazônica. Ele foi visto botando fogo no avião e fugindo. A Polícia Federal assumiu o caso, que demonstoru como a FAB monitora o espaço aéreo do país.