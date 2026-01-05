Galeria Nos 30 anos do ET de Varginha, veja a nova escultura que reforça a fama “extraterrestre” da cidade Faz 30 anos que Varginha passou a ser famosa por uma suposta aparição de extraterrestre. Em setembro de 2025, a cidade inaugurou uma nova atração turística ligada ao famoso caso do ET. Uma escultura de quatro metros de altura, criada pelo artista plástico Renato Criaturas, foi instalada em frente ao Memorial do ET, no bairro Vila Paiva. Por Flipar

Divulgação