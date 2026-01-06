Cão com “habilidades artísticas” produz quadro de Jesus Cristo e viraliza

O cão de seis anos se chama Monkey e seu trabalho que mostra a face de Jesus causou espanto e emoção. Quem vê a tela imagina que alguém pelo menos deu começo às pinceladas. E o cachorro fez uma ou outra.
Mas, na verdade, ele recebeu a tela em branco e fez tudo, sob a supervisão de seu adestrador, Omar von Muller, um profissional que se dedicou durante seis meses para preparar o cachorro para ter as habilidades artísticas.
'Todo o crédito é dele. É o único cachorro no mundo fazendo isso' , disse Von Muller com orgulho em entrevista à WPLG Local 10.
Cada obra leva cerca de uma hora e meia para ser feita. Os quadros de Monkey sao vendidos entre US$ 1.500 e US$ 2.000. O cão assina botando a pata no canto da tela.
Os cachorros estão entre as espécies com maior capacidade de aprendizado. E algumas raças são especialmente adestráveis ou apresentam um instinto natural que revela inteligência nas ações.
Veja uma lista publicada recentemente pelo portal 's2pets' que aponta raças de cães que são consideradas inteligentes, espalhadas pelo mundo.
Boiadeiro Australiano - Ágil e trabalhador, o Boiadeiro Australiano é extremamente inteligente e aprende comandos com rapidez. Sua inteligência se manifesta na capacidade de tomar decisões autônomas ao conduzir rebanhos.
Rottweiler - Forte e protetor, o Rottweiler é altamente obediente quando bem treinado. Sua inteligência aparece na forma como avalia situações antes de agir, sendo excelente cão de guarda.
Spaniel Anão Continental - Pequeno e vivaz, o Papillon impressiona pela rapidez de raciocínio. Aprende truques com facilidade e responde bem a estímulos mentais e adestramento de agilidade.
Labrador Retriever - Amável e sociável, o Labrador combina inteligência emocional e lógica. É amplamente usado como cão-guia e de assistência devido à sua facilidade de aprendizado.
Pastor de Shetland - Ágil e atento, o Pastor de Shetland aprende comandos com pouquíssimas repetições. Sua inteligência brilha em esportes caninos e na obediência avançada.
Doberman Pinscher- Elegante e alerta, o Doberman tem raciocínio rápido e ótima memória. Sua inteligência é notável em trabalhos de proteção e resposta rápida a treinamentos complexos.
Golden Retriever - Gentil e cooperativo, o Golden aprende com facilidade e gosta de agradar. Sua inteligência aparece no trabalho como cão terapeuta e de resgate, onde age com sensibilidade.
Pastor Alemão - Versátil e disciplinado, o Pastor Alemão se destaca pela capacidade de aprender tarefas complexas. Sua inteligência o torna ideal para trabalhos policiais e militares.
Poodle- Elegante e brincalhão, o Poodle é um dos cães mais inteligentes do mundo. Ele memoriza comandos com rapidez e adora resolver problemas e desafios mentais.
Border Collie - Extremamente focado e intuitivo, o Border Collie lidera o ranking de inteligência canina. Ele entende novos comandos quase instantaneamente e se destaca em pastoreio e competições.