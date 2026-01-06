Animais com cristas: surpreenda-se com diferentes tipos e funções

Alguns anfíbios utilizam cristas para intimidar predadores. Nos peixes, essas estruturas auxiliam na camuflagem e movimentação. Em mamíferos, indicam dominância e saúde. O formato e a utilidade das cristas variam conforme a espécie. Embora as aves sejam amplamente conhecidas pelas cristas, outros animais, portanto, também podem tê-las.
Uma crista em animais é uma protuberância ou elevação que pode ocorrer em diversas partes do corpo, como na cabeça, dorso ou cauda. Essa estrutura pode ser carnosa ou composta por penas, e sua função varia conforme a espécie, podendo servir para atração do parceiro, defesa ou comunicação.
O dragão barbudo (Pogona vitticeps) possui uma 'barba' espinhosa ao redor do pescoço, que pode ser erguida em situações de estresse ou para atrair parceiros. Esse lagarto é originário da Austrália e habita regiões áridas e semiáridas. Adapta-se bem ao cativeiro e pode viver até 15 anos.
O mandril (Mandrillus sphinx), um primata, apresenta uma crista de pelos no topo da cabeça, que pode ser erguida em momentos de excitação ou para exibir dominância. Esse primata é originário das florestas tropicais da África Central. Sua expectativa de vida pode chegar a 20 anos na natureza e até 30 em cativeiro.
Já o peixe-borboleta (Chaetodon auriga) possui uma crista óssea na cabeça, que pode ser usada para defesa ou para intimidar predadores. ) Esse peixe tropical vive nos recifes de coral do Indo-Pacífico, em águas rasas, onde se alimenta de pequenos invertebrados. Pode viver entre 5 e 7 anos.
Iguana-verde (Iguana iguana)- Nativa da América Central e do Sul. Vive em florestas tropicais úmidas, geralmente em árvores próximas a rios e lagos. Sua longevidade pode chegar a 20 anos em cativeiro, enquanto na natureza enfrenta mais desafios.
Galo (Gallus gallus domesticus) - O galo descende do galo-banquiva, originário do sudeste asiático. Ele habita principalmente ambientes rurais e urbanos, onde é criado para produção de carne e ovos. Sua expectativa de vida varia de 5 a 10 anos, dependendo das condições de manejo.
Tritão-cristado (Triturus cristatus) - Esse anfíbio tem origem na Europa e partes da Ásia. Prefere habitats úmidos, como lagoas e florestas temperadas, onde se esconde entre a vegetação. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 15 anos na natureza.
Galo-da-serra (Rupicola rupicola) - Essa ave é nativa da América do Sul, especialmente nas florestas da Amazônia. Vive em áreas montanhosas e cavernas, onde se abriga e nidifica. Pode viver cerca de 15 anos.
Basilisco-comum (Basiliscus basiliscus) - Originário da América Central e do Sul, o basilisco vive em florestas tropicais próximas a cursos d’água. Pode viver entre 7 e 10 anos na natureza, dependendo das condições ambientais.
Casuar (Casuarius casuarius) - Essa ave de grande porte é encontrada nas florestas tropicais da Austrália e Nova Guiné. Vive em vegetação densa e é essencial para a dispersão de sementes. Pode viver entre 40 e 50 anos.