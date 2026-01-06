Meio Ambiente

Conheça o ambicioso de Paris para eliminar carros e priorizar a qualidade do ar

Em tempos de crise climática, a cidade de Paris se tornou um exemplo mundial de combate à poluição do ar.

Isso porque a capital francesa vem promovendo uma verdadeira — e ambiciosa — transformação urbana voltada à mobilidade sustentável.

Desde 2015, a cidade conseguiu reduzir pela metade a circulação de automóveis.

Uma das medidas foi limitar a velocidade a 30 km/h em algumas regiões e proibir totalmente o tráfego em mais de 200 ruas.

O plano é que, no futuro, uma em cada dez ruas na cidade seja exclusiva para os pedestres.

A prefeitura parisiense também aumentou o custo do estacionamento de SUVs, desestimulando veículos pesados e mais poluentes.

Para se ter uma ideia, donos de SUVs precisam desembolsar 18 euros (cerca de R$ 100) por hora se estacionarem no centro da cidade.

Essas ações fazem parte de um plano nacional que prevê banir carros movidos a combustíveis fósseis até 2040, incentivando o uso de veículos elétricos e híbridos.

O dióxido de carbono, gás emitido por esses veículos, é um dos principais causadores do efeito estufa.

Paralelamente, Paris vem investindo cada vez mais em transporte pÃºblico e ciclovias â?? que jÃ¡ somam mais de 80 km pela cidade.

A meta de Paris é adaptar toda a cidade às bicicletas até 2026.

Hoje, 53% das viagens na capital francesa são feitas a pé, 30% em transporte público, 11% de bicicleta e apenas 4,3% de carro.

A medida que impõe um limite de 30 km/h a carros, por exemplo, tem o objetivo de desestimular os motoristas e tornar mais seguras as ruas para quem quiser caminhar ou usar bicicletas.

Os resultados são expressivos: desde 2005, os níveis de material particulado fino, associado a doenças respiratórias e cardiovasculares, caíram 55%.

O dióxido de nitrogênio, ligado à queima de combustíveis fósseis, diminuiu 50%, segundo dados da Airparif.

Especialistas apontam que o sucesso parisiense comprova que reduzir o uso de carros e melhorar a qualidade do ar é possível, desde que haja políticas consistentes e foco em transporte limpo e acessível.

