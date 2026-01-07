Celebridades e TV Kate Hudson e Hugh Jackman viram alvo de críticas em cinebiografia musical Kate Hudson e Hugh Jackman foram duramente criticados pelo filme 'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois'. Em entrevista ao jornal britânico 'Daily Mail', Mike Sardina Jr., de 41 anos, classificou os atores como 'monstros' e disparou que o longa 'desrespeita o legado de seu pai'. Por Flipar

Reprodução