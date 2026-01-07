Celebridades e TV Astro da Marvel, Benedict Cumberbatch conta como paternidade mudou sua vida Benedict Cumberbatch, astro da Marvel e intérprete do Doutor Estranho, refletiu sobre a paternidade. O ator tem três filhos: Christopher, Hal e Finn, com Sophie Hunter. Ele afirmou que ser pai o transformou profundamente como homem e artista. “Fiquei com coração de manteiga”, disse em entrevista ao 'The Times of London'. Por Flipar

reprodução instagram