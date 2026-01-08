Após ataques de onça-parda, dono de sítio em São Paulo desiste de criar galinhas: ‘Ganho salário mínimo e vendia ovo’

O dono do sítio sofreu um impacto financeiro direto, já que a venda de ovos e aves caipiras complementava sua renda de um salário mínimo.
Por meio das imagens capturadas no sítio, foi possível identificar que os exemplares de onça eram da espécie Puma concolor, comuns nas Américas do Sul e do Norte.
'Quando os filhotes estão um pouquinho mais velhos, já conseguem acompanhar a mãe na caça. Então ele está aprendendo, ele começa a observar a mãe a caçar para aprender a fazer igual a ela', explicou.
Especialistas alertam que, ao se deparar com uma onça-parda, a recomendação é manter a calma, evitar movimentos bruscos e afastar-se lentamente.
Além disso, para garantir a segurança de todos, o ideal é acionar as autoridades como o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar Ambiental (190).