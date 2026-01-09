Galeria Medo de Galinhas, números, pontes e celulares: conheça fobias inusitadas As fobias são medos intensos, persistentes e desproporcionais em relação a situações, objetos ou seres que, em geral, não representam perigo real. Elas podem provocar reações físicas e emocionais, interferindo no comportamento e na rotina de quem convive com esse tipo de ansiedade. O Flipar mostra a seguir algumas bem curiosas! Por Flipar

Imagem Freepik