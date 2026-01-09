Banana azul existe: textura e sabor que surpreendem

Conhecida como banana azul de Blue Java, essa fruta exótica pode ser encontrada em países do sudeste da Ásia, na América Central, além dos estados americanos do Havaí e da Flórida (onde é conhecida como banana-sorvete). Ela é mais carnuda que as outras variedades, mas possui uma consistência cremosa que lembra a do sorvete. Além disso, é possível sentir um leve sabor de baunilha e, quando madura, pode ser ingerida com colher.
Na verdade, a leve coloração azul-prateada só aparece quando a banana ainda não está madura, em razão da fruta ter um revestimento natural de cera, material que impede a absorção integral da luz solar pela clorofila da casca. Em geral, essa variedade tem entre 18 e 23 centímetros de comprimento e adquire o tom amarelo característico das bananas quando amadurece.
Em agosto de 2024, outra variedade de banana foi notícia por um estudo científico. Pesquisadores podem ter encontrado uma forma de evitar a extinção da banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é conhecida como banana nanica ou banana d'água.
De acordo com uma pesquisa publicada na revista 'Nature Microbiology', um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado.
Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.
A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).
A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção.
Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas.
Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para 'reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo'.
'Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4', explicou ela.
Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.
No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.
Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. 'Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local', aconselhou a pesquisadora.
A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região onde estão Malásia, Indonésia e Filipinas.
Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.
Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.
A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.
Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também incluído entre os maiores.
Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais.
As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes.
Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.