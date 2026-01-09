Celebridades que já apareceram na animação ‘Os Simpsons’

Britney Spears - O 12º episódio da 11ª temporada, chamado 'The Mansion Family', teve a presença da cantora americana.
Foi transmitido em janeiro de 2000 e a cantora dublou ela mesma, sendo homenageada como 'orgulho de Springfield'.
Buzz Aldrin - O astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua interage com Homer, quando este é selecionado pela NASA para participar de um projeto de exploração espacial.
Este marcante momento da série acontece na temporada 5, episódio 15, chamado 'Deep Space Homer”.
Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Keith Richards, guitarrista, apareceram num episódio que também incluiu Tom Petty, Elvis Costello e Lenny Kravitz.
Foi em 'How I Spent My Strummer Vacation', segundo episódio da 14ª temporada da série, que acabou se tornando um marco para os fãs.
Lady Gaga - A cantora americana aparece, ironicamente, num episódio que é considerado (pelo ranking do IMDb) como um dos piores da animação.
Anne Hathaway - A atriz americana ganha uma caracterização em 'Once Upon a Time Springfield', episódio de número 450 dos Simpsons
A personagem inspirada em Anne tem uma forte relação com o palhaço Krusty, um dos personagens mais famosos e reconhecidos do seriado.
Ringo Starr - O músico britânico, que foi baterista dos Beatles, surge no 18° episódio, da segunda temporada, chamado 'Brush with Greatness' .
O episódio ficou marcado como o primeiro que teve a aparição de um Beatle. E, diferentemente do episódio de Lady Gaga, este foi bem avaliado pela crítica, com elogios ao roteiro.
Mark Zuckerberg - O empresário criador do Facebook, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, também marcou presença nos Simpsons.
Zuckerberg aparece no episódio 'Loan-A-Lisa', da 22ª temporada da série. A aparição dele foi no mesmo período do lançamento do filme ' A Rede Social'.
Mel Gibson - O ator americano, famoso por vários filmes - inclusive a franquia 'Mad Max' - aparece na 11ª temporada da série.
Foi no episódio 'Além da mancada do trovão', transmitido pela primeira vez em 29/1/1999. Ele interage com Homer, e acaba discutindo com o personagem principal.
Danny De Vito - O ator americano, conhecido não apenas pelo talento, mas pela estatura de apenas 1,47m, esteve na temporada 2, episódio 28.
No episódio chamado chamado “Oh Brother, Where Art Thou?”, Danny é meio-irmão de Homer, com uma aparência parecida com o personagem principal.