Bella Ramsey: veja a trajetória da jovem protagonista de ‘Last of Us’

A jovem atriz britânica Bella Ramsey, protagonista da série “The Last of Us” ao lado de Pedro Pascal, apareceu entre os nomes mais buscados do Google em 2025. O Flipar mostra a seguir sua trajetória!

Isabella May Ramsey nasceu em 25 de setembro de 2003 na cidade de Nottingham, na Inglaterra.

Seu talento ganhou evidência quando ela conquistou seu primeiro grande papel aos 13 anos, interpretando Lyanna Mormont na série “Game of Thrones”.

Ela apareceu a partir da sexta temporada e a personagem ganhou notoriedade imediata pela postura firme e pela liderança precoce, permanecendo nas temporadas seguintes.

Em 2017, ela assumiu o protagonismo da série infantil “The Worst Witch”, inspirada nos contos da autora britânica Jill Murphy, dando vida à desastrada e carismática Mildred Hubble.

A produção demonstrou sua capacidade de navegar entre gêneros distintos, rendendo a ela prêmio de melhor performance jovem no British Academy Children’s Awards.

Nos anos seguintes, continuou transitando entre diferentes formatos, incluindo trabalhos de voz, curtas-metragens e participações em produções britânicas que ajudaram a consolidar sua maturidade artística.

Em 2018, Bella Ramsey deu voz à protagonista da animação “Hilda”, produção original da Netflix que rapidamente se tornou um sucesso de público e crítica.

O trabalho rendeu à atriz, ao lado de Luke Pearson, Kurt Mueller e Stephanie Simpson, o BAFTA, premiação mais importante do cinema britânico, de Melhor Programa Infantil em 2019.

A série também marcou sua estreia musical, com o lançamento da faixa “The Life of Hilda” em novembro de 2020. Ramsey retornou ao papel no especial de 80 minutos “Hilda e o Rei da Montanha”, disponibilizado em dezembro de 2021.

No cinema, ela também integrou o elenco de produções como “Catherine Called Birdy” (2022), em que interpretou a protagonista dirigida por Lena Dunham, e “Judy: Muito Além do Arco-Íris” (2019), ao lado de Renée Zellweger.

Em fevereiro de 2021, ela foi confirmada como a intérprete de Ellie na série “The Last of Us”, adaptação do jogo de mesmo nome e um dos projetos mais aguardados da HBO.

Ramsey é protagonista da série ao lado de Pedro Pascal, que vive o personagem Joel. A série teve duas temporadas até o momento (2023 e 2025).

A produção estreou em janeiro de 2023 e recebeu elogios generalizados, sendo apontada como uma das adaptações mais bem-sucedidas já feitas para a televisão.

No mesmo ano, Ramsey também integrou o curta-metragem de terror “Requiem”, atuando ao lado de Safia Oakley-Green.

Em março de 2025, ela revelou que recebeu o diagnóstico de autismo durante as gravações da primeira temporada da série da HBO.

Em entrevista à versão britânica da “Vogue”, a atriz contou que o processo foi marcado por autoconhecimento e alívio, ajudando-a a compreender melhor aspectos de sua vida e de seu trabalho.

'Eu já havia falado sobre neurodivergência antes, mas por algum motivo nunca quis dar um nome a isso. Quando finalmente obtive o diagnóstico, senti que muitas peças do quebra-cabeça se encaixaram', declarou.

