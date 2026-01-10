Poucos sabem, mas Brasil abriga um dos vulcões mais antigos do mundo

Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará.
Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade.
Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região.
A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre.
Estudos identificaram trÃªs grandes perÃodos de vulcanismo na AmazÃŽnia (hÃ¡ 2 bilhÃµes, 1,88 bilhÃµes e 1,78 bilhÃµes de anos).
Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul.
A exploração na região é desafiadora devido à densa floresta, mas avanços tecnológicos ainda podem revelar mais segredos desse passado vulcânico.
Esse não é o único vulcão 'escondido' em meio às florestas brasileiras.
As paisagens montanhosas e solos férteis da região de São João da Boa Vista (SP) e Poços de Caldas (MG) abrigam um antigo vulcão extinto há 80 milhões de anos.
Uma intrusÃ£o de rochas alcalinas elevou o terreno e formou uma enorme caldeira vulcÃ¢nica de aproximadamente 40 km de diÃ¢metro, cujo centro hoje abriga PoÃ§os de Caldas.
Essa atividade geológica criou serras ao redor da cratera, além de águas termais sulfurosas e uma riqueza mineral única.
Chamado de Complexo Alcalino de Poços de Caldas, é o único do mundo com essas características.
Apesar de mitos sobre um possível 'despertar' do vulcão, especialistas afirmam que ele está totalmente extinto, com apenas vestígios de pequenas manifestações vulcânicas posteriores.
Hoje, esse patrimônio geológico impulsiona o turismo, a economia e a identidade da região entre Minas Gerais e São Paulo.
No Brasil, a formação de vulcões é rara devido à localização do país no centro da Placa Sul-Americana, distante de zonas de subdução ou dorsais oceânicas.
A atividade vulcânica no território brasileiro ocorreu principalmente na Era Mesozoica, há cerca de 200 a 60 milhões de anos, associada ao rompimento do supercontinente Gondwana e à abertura do Oceano Atlântico.
Outros exemplos incluem as rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as do Parque Nacional de São Joaquim (SC). Atualmente, não há vulcões ativos no país.