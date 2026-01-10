Ponte mais famosa de Praga tem estátua com fama de ‘trazer sorte’

O novo empreendimento veio para substituir a antiga Ponte Judith, que foi destruída por uma inundação em 1342.
A escolha da data e horário para a colocação da 'pedra fundamental', às 5h31 da manhã do dia 9 de julho de 1357, foi escolhida por astrólogos da corte de Carlos IV. Eles acreditavam que esse momento específico traria propriedades astrológicas favoráveis à ponte.
Ao longo dos séculos, a Ponte Carlos 'testemunhou' diversos eventos históricos, desde batalhas e coroações até epidemias e inundações.
Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), quando a ponte serviu como palco de combates sangrentos. Uma das torres da ponte, inclusive, foi utilizada para exibir as cabeças de 12 líderes revolucionários por um período de 10 anos após a guerra.
As reformas e manutenções ao longo dos séculos preservaram a beleza e imponência da ponte, que se tornou um símbolo da resiliência e do espírito do povo tcheco.
Atualmente, a Ponte Carlos é um Patrimônio Mundial da UNESCO, a mais antiga da República Tcheca, e um dos pontos turísticos mais visitados do país.
A estátua de São João Nepomuceno, vigário geral de Praga, é a mais famosa da ponte e ponto de peregrinação para fiéis.
Segundo a lenda, ele foi jogado do alto da ponte por ordem do rei Venceslau IV por se recusar a revelar o segredo de confissão da rainha. Hoje, acredita-se que tocar na base da estátua com a mão esquerda e fazer um pedido garante a realização de um desejo.
Assim como a estátua de São João Nepomuceno, existem várias outras ao redor do mundo que inspiram sorte aos visitantes. Conheça algumas!
Estátua de John Harvard, Massachusetts (EUA): A Universidade de Harvard recebeu seu nome em homenagem a John Harvard, um pastor que fez uma doação significativa à instituição. Em tributo a ele, foi erguida uma estátua que estudantes e turistas tocam o dedo do pé esquerdo da estátua, acreditando que isso trará boa sorte.
Fontana del Porcellino, Florença (Itália): Criada pelo artista Pietro Tacca em 1633, esta famosa fonte de bronze de um javali atrai sorte para quem esfrega seu focinho e coloca uma moeda em sua boca, segundo a tradição popular.
As doações são destinadas à Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, uma instituição de caridade católica.
O Limpador de Chaminés, Lviv (Ucrânia): No topo do restaurante 'Casa de Leyendas' há uma estátua que representa o antigo proprietário e que, segundo a lenda, ainda protege o local. Segundo a tradição, ao chegar ao telhado, deve-se colocar uma moeda no chapéu dele para atrair sorte.
Estátua de David Hume, Edimburgo (Escócia): David Hume, um dos mais influentes filósofos do ocidente, foi homenageado com um monumento em Edimburgo, cidade onde viveu. Diz a lenda que encostar no dedão do pé direito da estátua traz sorte.
Estátua da Pequena Princesa, Budapeste (Hungria): Situada às margens do rio Danúbio, esta estátua foi criada por László Marton, inspirado por sua filha mais velha, que na infância adorava se vestir de princesa. Há uma crença de que tocar nos joelhos dela traz boa sorte, uma prática comum entre os turistas.
Estátua de Julieta, Verona (Itália): Famosa por ser o cenário do romance 'Romeu e Julieta', de William Shakespeare, a cidade de Verona possui a Casa de Julieta, um palácio medieval transformado em museu que conta com a famosa varanda do conto na praça.
No pátio, visitantes deixam cartas para seus amados e tocam o seio direito da estátua de bronze de Julieta, acreditando que isso lhes trará sorte no amor.
O Cão de Roosevelt, Washington (EUA): O cãozinho 'Fala' era um grande companheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Em sua homenagem, ele recebeu uma estátua ao lado do ex-mandatário. Reza a lenda que tocar no focinho ou nas orelhas do monumento traz boa sorte.
Cumil, Bratislava (Eslováquia): Chamada Cumil, que significa 'observador' em eslovaco, estátua de um trabalhador relaxando em um esgoto e observando a rua tornou-se uma popular atração turística. Alguns acreditam que tocar seu capacete realiza desejos...
Islay, o animal de estimação da rainha Victoria do Reino Unido (Austrália): O leal companheiro da rainha Vitória do Reino Unido por cinco anos morreu em uma luta com um gato e foi homenageado com uma estátua de bronze em uma fonte de desejos no centro de Sydney, Austrália.
Em intervalos regulares, um alto-falante próximo à estátua transmite uma mensagem solicitando doações para crianças cegas e surdas da região. Acredita-se que quem contribui será agraciado com boa sorte.
Túmulo de Lincoln, Springfield (EUA): Abraham Lincoln é amplamente reconhecido nos Estados Unidos por sua liderança durante a Guerra Civil e por abolir a escravidão. Seu túmulo, com uma cabeça do ex-presidente de bronze, tem visitantes que frequentemente tocam o nariz na esperança de atrair boa sorte.