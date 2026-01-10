Restaurante oferece uma refeição de graça para todos

O estabelecimento, chamado Korea House, oferece jantar gratuito para todos os públicos na primeira quarta-feira de cada mês. Não há distinção de origem, raça, gênero, idade, religião ou condição social. Quem chegar é 'bem-vindo para a refeição'.
Em postagem nas redes sociais, o Korea House anuncia a iniciativa com os seguintes dizeres: “Sentindo-se solitário, desanimado ou em dificuldades? Por favor, venha. Nossa esperança é que você saia com a alma aquecida e a barriga cheia”.
“Todos são bem-vindos para jantar e partilhar uma refeição grátis connosco, sem compromisso” diz o comunicado do restaurante, liderado por Pok-Cha-Kim, tratada afetuosamente pelo apelido “Momma Kim”.
Momma Kim está à frente do Korea House desde 1988. Ela contou que decidiu implantar a medida solidária após um período duro de sua vida, quando precisou ficar afastada por cinco anos do restaurante.
“A dificuldade vem, mas também passa. E, quando passa, somos mais fortes. Queremos caminhar juntos até que esse dia chegue para todos que entrarem aqui”, declarou ela ao falar de como partilhar comida pode ser um alimento também para o espírito.
O Korea House situa-se em Austin, capital do Texas. A cidade fica localizada no centro-sul do estado e é uma das metrópoles que mais crescem nos Estados Unidos.
Segundo dados de 2023, a capital texana tem pouco mais de 960 mil habitantes - é apenas a quarta mais populosa do Texas, atrás de Houston, San Antonio e Dallas.
Austin é conhecida por sua vibrante cena cultural e economia em expansão.
Além disso, tem um estilo de vida progressista - um contraste marcante com o perfil mais conservador do restante do estado.
Austin se destaca como um polo de inovação tecnológica, atraindo grandes empresas como Apple, Google, Dell e Tesla, além de milhares de startups que encontram na cidade um ambiente favorável ao empreendedorismo.
Esse crescimento acelerado transformou Austin em um dos principais centros de tecnologia do país. A cidade ganhou o apelido de 'Silicon Hills' - “Colinas do Silício” -, um análogo para o Vale do Silício, da Califórnia.
No entanto, a cidade é igualmente conhecida por sua atmosfera descontraída e criativa.
A mÃºsica ao vivo Ã© parte essencial da identidade local. Com centenas de casas de show, bares e festivais - como o South by Southwest, o SXSW, e o Austin City Limits -, Austin se autodenomina a 'Capital Mundial da MÃºsica ao Vivo'.
A diversidade cultural e o espírito acolhedor fazem da cidade um destino cada vez mais procurado por jovens profissionais, artistas e estudantes.
A cidade sedia a Universidade do Texas, uma das instituiÃ§Ãµes de ensino superior mais respeitadas do paÃs, o que contribui para a efervescÃªncia intelectual e cientÃfica da regiÃ£o.
Rodeada por parques, trilhas e o rio Colorado, que corta a cidade, Austin também valoriza a qualidade de vida e o contato com a natureza.
O clima quente e ensolarado durante boa parte do ano favorece atividades ao ar livre, como ciclismo, caiaque e caminhadas.
Apesar de todos esses atrativos, Austin enfrenta desafios típicos de cidades em crescimento rápido, como o aumento no custo de moradia e a pressão sobre a infraestrutura urbana.
Ainda assim, a cidade segue se consolidando como um modelo de desenvolvimento que combina tecnologia, cultura e sustentabilidade. Na arquitetura, destaque para o Capitólio do Texas, que é maior até que o famoso Capitólio de Washington, sede do poder legislativo.