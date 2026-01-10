Celebridades e TV

Cenários verdadeiros por trás dos mistérios de Dan Brown

Autor do sucesso mundial 'O Código Da Vinci', o famoso escritor Dan Brown publicou seu mais recente romance de mistério, intitulado 'O Segredo Final', que conta com mais de 800 páginas.

Por Flipar
O livro marca o retorno de Brown oito anos após sua última obra, 'Origem'. De acordo com a visão do escritor, este é seu 'romance mais ambicioso e com a trama mais intrincada' de sua história literária.

O novo livro, 'O Segredo Final', tem a cidade de Praga, capital da República Tcheca, como cenário principal, com locais como o Castelo de Praga e a Ponte Carlos.

Essa nova obra será o sexto volume de aventuras do herói Robert Langdon, personagem especialista em símbolos esotéricos.

Desta vez, a história gira em torno de um 'ensaio explosivo sobre a natureza da consciência humana que poderia transformar séculos de crenças estabelecidas', segundo o editor francês JC Lattès.

'As características dos livros de Dan são códigos, arte, história, religião e ciência, que brilham em todo o seu esplendor junto com uma trama eletrizante', afirmou em comunicado Nihar Malaviyau, responsável pela editora Penguin Random House Global.

Vale lembrar que Dan Brown repete alguns cenários-chave em praticamente todos os livros, especialmente os protagonizados por Robert Langdon.

Dan Brown foi considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, com seus livros publicados em mais de 50 línguas.

O sucesso de 'O Código da Vinci' é explicado por seu fenômeno literário, com mais de 80 milhões de cópias vendidas, impulsionado pela controvérsia em torno de sua história, que mescla suspense, arte e teorias sobre o Santo Graal.

Entre as cidades mais mencionadas e exploradas, seja pela quantidade de páginas, de cenas icônicas ou pela recorrência na obra, está Roma.

A capital da Itália está presente de forma central em 'Anjos e Demônios'. Afinal, quase o livro inteiro acontece naquela região, passando por igrejas, praças, Vaticano, Castel Sant’Angelo e a rota da trilha dos Illuminati.

Paris, por sua vez, é o cenário principal de 'O Código Da Vinci'. Sorbonne, Louvre, Saint-Sulpice, Templo Priorado de Sião, Museu do Louvre são alguns dos lugares da cidade luz que aparecem na carreira de Brown.

Washington, capital dos Estados Unidos, é protagonista na obra 'O Símbolo Perdido'. Nela, aparecem locais como Capitólio, Smithsonian, Biblioteca do Congresso, Monumento a Washington, símbolos maçônicos.

Florença, cidade natal de Dante Alighieri, é o cenário principal de 'Inferno'. Langdon segue pistas relacionadas à Divina Comédia em locais como o Palazzo Vecchio, o Batistério de São João e os Jardins de Boboli.

Veneza, na Itália, também presente em 'Inferno', com cenários conhecidos, como a Basílica de São Marcos, Palazzo Ducale, arte bizantina.

A conhecida Istambul, capital da Turquia, também aparece na obra 'Inferno', com locais de renome como a Basílica de Santa Sofia.

Barcelona e Sevilha aparecem em 'Origem'. A trama se desenrola em várias cidades da Espanha, com destaque para a arquitetura de Gaudí em Barcelona, como Sagrada Família e Casa Milà, e outros pontos turísticos.

Além disso, outra cidade espanhol que está presente em 'Origem' é Bilbao, com o Guggenheim como cenário importante.

