Estilo de Vida Mais do que conforto: o universo das redes de descanso As redes de descanso são muito mais do que um simples leito: elas carregam séculos de história, tradição e identidade cultural. Nascidas entre povos indígenas das Américas, surgiram como solução engenhosa para descansar corpos suspensos, longe da umidade do solo e protegidos de animais rasteiros, revelando uma adaptação perfeita ao ambiente tropical. Por Flipar

