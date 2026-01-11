Astronomia Carl Sagan: a mente brilhante que buscou decifrar o infinito Carl Sagan nÃ£o se limitou ao ofÃ­cio de cientista â?? ele foi um poeta do universo. Com mais de 600 artigos cientÃ­ficos e 20 livros publicados, transformou a astronomia em narrativa acessÃ­vel. Sua sÃ©rie 'Cosmos' alcanÃ§ou meio bilhÃ£o de pessoas, inspirando geraÃ§Ãµes a olharem para o cÃ©u com perguntas e paixÃ£o. Por Flipar

reproduÃ§Ã£o/ instagram