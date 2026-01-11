Galeria Gibraltar e seus encantos: do famoso estreito às belezas ímpares Gibraltar é um território pequeno em extensão, mas gigantesco em curiosidades e importância estratégica. Localizado no extremo sul da Península Ibérica, é famoso pelo seu imponente rochedo e pelo estreito que conecta mares. Tradição e modernidade lado a lado, com um aeroporto atravessado por avenida e uma cultura vibrante que reflete séculos. Por Flipar

reprodução/ expedia