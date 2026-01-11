Deserto europeu lembra cenários alienígenas e abrigou o faroeste de Hollywood

O Deserto das Tabernas foi palco de inúmeros filmes de faroeste. Entre eles estão produções clássicas como 'Por um Punhado de Dólares' e 'O Bom, o Mau e o Feio', que aproveitaram sua paisagem árida e singular. A semelhança com o Velho Oeste americano atraiu diretores em busca de autenticidade, transformando o local em um verdadeiro ícone do cinema mundial.