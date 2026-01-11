Conheça descendentes de japoneses que ganharam fama no Brasil

A comunidade nipo-brasileira Ã© a maior fora do JapÃ£o, com cerca de 2 milhÃµes de descendentes, Sua influÃªncia se estende a diversas Ã¡reas da cultura de nosso paÃ­s. Sua presenÃ§a no Brasil vai muito alÃ©m da culinÃ¡ria e das festas tradicionais: ela pulsa na arte, na mÃºsica, no esporte, na televisÃ£o e na moda.