Conheça descendentes de japoneses que ganharam fama no Brasil

Suzuki ganhou vasta notoriedade pela personagem Miyuki em 'Malhação' e por apresentar os programas 'Mandou Bem' e 'Tribos', ambos na TV por assinatura. Esses trabalhos consolidaram sua presença como referência na mídia jovem e alternativa.
Filha do engenheiro Hiroshi Suzuki e da professora Ivone Suzuki, Danni tem uma irmã, Alessandra Suzuki, que é bailarina e um ano mais velha. A família, aliás, sempre apoiou sua trajetória artística desde os primeiros passos.
Daniele Suzuki é formada em Desenho Industrial, com pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC-Rio. Também tem formação em Direção pela New York Film Academy. Em 2022, realizou o sonho de seu pai ao conhecer o Japão pela primeira vez.
Seu primeiro comercial foi para a Coca-Cola em 1987. Estreou na televisão como atriz na novela 'Uga Uga', da Rede Globo. Em 2002, participou do seriado 'Sandy E Junior', consolidando sua carreira nas telas. Conquistou o público como Miyuki no ano seguinte.
Teve outros trabalhos na TV, como nas novelas 'Bang Bang', 'Ciranda de Pedra', 'Pé na Jaca' e 'Viver a Vida'. Em 2014, voltou ao seriado 'Malhação' na pele de uma professora. Hoje, ela também trabalha como professora, lecionando no curso de pós-graduação “Influência Digital: Conteúdo e Estratégia” da PUC gaúcha.
Mãe de Kauai, hoje com 14 anos, Daniele Suzuki é uma voz ativa na luta pela representatividade asiática. Já palestrou quatro vezes no TEDx, compatriotas a ocuparem espaços na mídia e na sociedade brasileira. A seguir, conheça outros descendentes de japoneses que se tornaram celebridades por aqui.
Sabrina Sato: É uma das apresentadoras mais queridas do Brasil. Repleta de carisma e estilo, despontou na televisão ao participar do BBB3, exibido em 2003, quando foi eliminada na oitava semana. Em 2024, visitou o Japão para apresentar um quadro do Fantástico, da Globo.
Arthur Nory: Medalhista olímpico de bronze em ginástica nas Olimpíadas do Rio 2016. Também atua como modelo, mostrando versatilidade e é uma voz importante na comunidade LGBTQIA+, promovendo inclusão no esporte.
Jacqueline Sato : Conhecida por trabalhos na novela 'Sol Nascente' e em séries como 'Os Ausentes' e 'Sessão de Terapia'. Já fez comentários sobre as dificuldades de ser atriz quando se tem descendência asiática. Também é ativista na condição de embaixadora do Greenpeace e fundadora da House of Cats.
Ana Hikari : Representa a nova geração de artistas asiáticos no Brasil. Ganhou destaque como protagonista em 'Malhação: Viva a Diferença' e participou de 'As Five'. Usa frequentemente suas redes para promover debates sobre identidade, representatividade e cultura asiática.
Carol Nakamura: Ficou famosa como bailarina do Domingão do Faustão, depois atuou em novelas como 'Sol Nascente' e 'Malhação'. Também trabalhou como repórter e apresentadora na Globo e Record. Envolvida em ações de inclusão e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, é referência de beleza e talento.
Geovanna Tominaga: Ex-apresentadora da 'TV Globinho' e do 'Vídeo Show', também acumula trabalhos de repórter e atriz em diferentes emissoras. Atuou em novelas como 'Sol Nascente'. Além disso, é escritora. Assina o livro 'Você já é o suficiente', sobre autoestima e autoconhecimento.
Tomie Ohtake: Ícone da arte abstrata, a artista plástica naturalizada brasileira fez fama por suas esculturas e painéis que se tornaram marcos em espaços públicos de várias cidades brasileiras. Já recebeu diversos prêmios e homenagens. É fundadora de instituto que leva seu nome em São Paulo, dedicado à arte contemporânea e à formação cultural.
Daniel Uemura: Começou aos 13 anos em comerciais, e ficou conhecido como Raiden em 'Malhação'. Atuou em novelas como 'Amor à Vida', 'Sol Nascente' e séries como '3%' e 'Os Ausentes'. Foi apresentador do 'TV Globinho' e repórter no 'Mais Você'. Também atuou no cinema e teatro.
Celso Kamura: Cabeleireiro de famosos com mais de 45 anos de atuação, é responsável pelo visual de celebridades como Angélica, Grazi Massafera, Ana Hickmann e até da ex-presidente Dilma Rousseff. Popularizou técnicas como o alisamento definitivo no Brasil, inspirado na escova japonesa.
Marcelo Yuka (1967–2019): Sempre valorizou suas raízes multiculturais. Fundador e baterista da banda O Rappa, foi responsável por letras marcantes com forte crítica social. Deixou, além da música, uma obra reflexiva sobre desigualdade, violência urbana e resistência.
Bento Hinoto (1970–1996): Guitarrista da saudosa banda Mamonas Assassinas, que fez grande sucesso no Brasil e foi vitimada em acidente aéreo. Era considerado o melhor músico do grupo, responsável pelos arranjos e direção musical. Sua arte e carisma continuam vivos na memória dos fãs.
Rodrigo Kenji: Influenciador e criador de conteúdo sobre cultura japonesa e humor, também atuou em produções nacionais. Sua presença contribui para ampliar a representatividade asiática na televisão e no cinema.
Daniel Matsunaga: Modelo que ganhou status de celebridade no Brasil em razão da carreira consolidada fora do país. Brasil. É exemplo de sucesso internacional de um nipo-brasileiro multifacetado. Participou de 'A Fazenda', atraindo grande atenção com sua trajetória.
Akihiro Sato: Fez sucesso como modelo no Brasil, bem como em países asiáticos. Participou de filmes e séries filipinas como 'Darna', 'Panday Kids' e 'My Valentine Girls'. Versátil, também já jogou futebol profissional.
Lyoto Machida: Lutador de MMA e campeão meio-pesado do UFC em 2009. Também competiu no Bellator MMA. Conhecido como “The Dragon”, é faixa preta em karatê Shotokan, jiu-jitsu brasileiro e judô. Combina técnicas asiáticas com artes marciais mistas, sendo referência mundial em evasão e contra-ataque.
Fernanda Takai: Vocalista da banda Pato Fu desde os anos 1990, lançou carreira solo em 2007 com grande sucesso e já foi indicada ao Grammy Latino. Visitou o Japão pela primeira vez aos 35 anos e desde então mantém forte vínculo com a cultura de lá, inclusive cantando em japonês.
A comunidade nipo-brasileira Ã© a maior fora do JapÃ£o, com cerca de 2 milhÃµes de descendentes, Sua influÃªncia se estende a diversas Ã¡reas da cultura de nosso paÃs. Sua presenÃ§a no Brasil vai muito alÃ©m da culinÃ¡ria e das festas tradicionais: ela pulsa na arte, na mÃºsica, no esporte, na televisÃ£o e na moda.