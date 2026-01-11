Galeria Santos lidera número de centenários na Baixada Santista e tem o maior jardim de praia do planeta Santos se destaca na Baixada Santista pela expressiva concentração de moradores com idade igual ou superior a 100 anos. Dados do Censo 2022, utilizados em levantamentos regionais, indicam que o município possui 107 centenários, o maior número da região, o que corresponde a quase metade do total registrado nos demais municípios do entorno. Por Flipar

