Galerias De que forma os píeres conectam lazer, economia e engenharia Píeres são estruturas bastante comuns em regiões litorâneas, ribeirinhas e até em áreas de lagos, despertando a curiosidade de quem circula por esses ambientes. Trata-se, afinal, de uma plataforma que avança sobre a água, criando a ligação entre terra firme e espaço aquático. Por Flipar

Pixabay