Galeria Uniforme da Marinha: simplicidade e disciplina por trás da aparência impecável Quem já viu um militar da Marinha do Brasil em cerimônias ou atividades oficiais percebe imediatamente um detalhe que salta aos olhos: o uniforme branco, sempre impecável. O que poucos sabem é que por trás desta aparência não estão serviços profissionais de lavanderia, mas sim algo simples. Por Flipar

Reprodução de vídeo da Rede Social Marinhaoficial