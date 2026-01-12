Entretenimento Histórico: Wagner Moura e “O Agente Secreto” conquistam o Globo de Ouro Wagner Moura fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026 por 'O Agente Secreto'. No agradecimento, ele disse: “Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo