Mylla Christie planeja retorno à TV em 2026

Mylla Christie completa 35 anos de carreira em novelas em 2025 e celebra a trajetória com entusiasmo. Ao longo desse período construiu uma imagem sólida na teledramaturgia brasileira e segue sendo lembrada por papéis marcantes.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Conhecida por diversas novelas dos anos 90, entre elas “A Viagem”, a atriz comemora o sucesso da reprise da trama no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Segundo Mylla, o retorno de “A Viagem” atrai um novo público e permite que diferentes gerações conheçam a história. Ela afirma que o interesse pela novela permanece vivo e que continua sendo reconhecida nas ruas por esse papel.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Mesmo longe de produções inéditas, ela destaca que segue presente na TV por meio das reprises.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Mylla Christie Vitta Sartori, nascida em 10 de junho de 1971 em São Paulo, se formou em balé clássico, moderno e sapateado e, aos dez anos, foi campeã estadual paulista de ginástica olímpica pelo clube Clube Pinheiros.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

A carreira televisiva teve início ainda na infância, em 1979, quando participou de um especial com Roberto Carlos.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Como atriz, estreou oficialmente em novelas em 1990, em “Meu Bem, Meu Mal”, como Jéssica Miranda. O papel marcou o início de sua trajetória na teledramaturgia.

Reprodução Facebook / Mylla Christie

Mylla recorda com carinho das gravações dessa novela, realizadas na Vila Helvetia, em São Paulo. Ela ressalta o aprendizado ao contracenar com nomes como Lima Duarte e José Mayer, que contribuíram para seu amadurecimento artístico.

Instagram @limaduarte

Em 1992, atuou em â??Deus Nos Acudaâ? como Ully Silveira Bismark.

ReproduÃ§Ã£o Instagram /@myllachristieui

Dois anos depois, em “A Viagem”, interpretou Carlota, uma entidade espiritual que auxiliava a protagonista Diná, vivida por Christiane Torloni. O papel se tornou um dos mais lembrados de sua carreira e segue sendo reverenciado pelo público.

Divulgação

Em 1995, Mylla se destacou novamente ao interpretar Silene na minissérie “Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados”, e no mesmo período participou do projeto “A Comédia da Vida Privada”, ambos da TV Globo.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Outro papel marcante foi Eleonora Ferreira da Silva, na novela “Senhora do Destino”, exibida em 2004, sua última novela na TV Globo.

Divulgação

Na dÃ©cada de 2010, Mylla atuou em produÃ§Ãµes da Record e do SBT, como â??JosÃ© do Egitoâ?, â??Carinha de Anjoâ? e â??As Aventuras de Polianaâ?.

ReproduÃ§Ã£o Instagram /@myllachristieui

Além da televisão, Mylla participou de filmes como “Paixão Perdida” e “As Doze Estrelas”. No teatro, integrou montagens como “Veneza” e “Acorda Brasil”.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Uma curiosidade pouco conhecida é que Mylla também teve passagem pela música. Ela participou do disco do grupo Menudo, “Vem Pra Mim”, em 1993, e lançou o álbum solo “Fazendo a Festa” em 1994.

Divulgação

Empreendedora, Mylla administra uma imobiliária consolidada e produz o projeto “Pontos Luminosos”, série documental que aborda histórias de transformação social.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Na vida pessoal, é casada desde 2007 com o empresário Paulo Luis Sartori, conhecido como Tutu Sartori. O casal tem um filho, Arthur, nascido em 2011, a quem ela dedica grande parte do tempo fora dos estúdios.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

Atualmente, com um olhar voltado para o futuro, Mylla projeta 2026 com foco total na atuação. Afirma que o carinho do público nas redes sociais e nas ruas é o que a motiva a seguir em busca de novos personagens e desafios na televisão.

Reprodução Instagram /@myllachristieui

