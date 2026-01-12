Mylla Christie planeja retorno à TV em 2026

Conhecida por diversas novelas dos anos 90, entre elas “A Viagem”, a atriz comemora o sucesso da reprise da trama no “Vale a Pena Ver de Novo”.
Segundo Mylla, o retorno de “A Viagem” atrai um novo público e permite que diferentes gerações conheçam a história. Ela afirma que o interesse pela novela permanece vivo e que continua sendo reconhecida nas ruas por esse papel.
Mesmo longe de produções inéditas, ela destaca que segue presente na TV por meio das reprises.
Mylla Christie Vitta Sartori, nascida em 10 de junho de 1971 em São Paulo, se formou em balé clássico, moderno e sapateado e, aos dez anos, foi campeã estadual paulista de ginástica olímpica pelo clube Clube Pinheiros.
A carreira televisiva teve início ainda na infância, em 1979, quando participou de um especial com Roberto Carlos.
Como atriz, estreou oficialmente em novelas em 1990, em “Meu Bem, Meu Mal”, como Jéssica Miranda. O papel marcou o início de sua trajetória na teledramaturgia.
Mylla recorda com carinho das gravações dessa novela, realizadas na Vila Helvetia, em São Paulo. Ela ressalta o aprendizado ao contracenar com nomes como Lima Duarte e José Mayer, que contribuíram para seu amadurecimento artístico.
Em 1992, atuou em â??Deus Nos Acudaâ? como Ully Silveira Bismark.
Dois anos depois, em “A Viagem”, interpretou Carlota, uma entidade espiritual que auxiliava a protagonista Diná, vivida por Christiane Torloni. O papel se tornou um dos mais lembrados de sua carreira e segue sendo reverenciado pelo público.
Em 1995, Mylla se destacou novamente ao interpretar Silene na minissérie “Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados”, e no mesmo período participou do projeto “A Comédia da Vida Privada”, ambos da TV Globo.
Outro papel marcante foi Eleonora Ferreira da Silva, na novela “Senhora do Destino”, exibida em 2004, sua última novela na TV Globo.
Na dÃ©cada de 2010, Mylla atuou em produÃ§Ãµes da Record e do SBT, como â??JosÃ© do Egitoâ?, â??Carinha de Anjoâ? e â??As Aventuras de Polianaâ?.
Além da televisão, Mylla participou de filmes como “Paixão Perdida” e “As Doze Estrelas”. No teatro, integrou montagens como “Veneza” e “Acorda Brasil”.
Uma curiosidade pouco conhecida é que Mylla também teve passagem pela música. Ela participou do disco do grupo Menudo, “Vem Pra Mim”, em 1993, e lançou o álbum solo “Fazendo a Festa” em 1994.
Empreendedora, Mylla administra uma imobiliária consolidada e produz o projeto “Pontos Luminosos”, série documental que aborda histórias de transformação social.
Na vida pessoal, é casada desde 2007 com o empresário Paulo Luis Sartori, conhecido como Tutu Sartori. O casal tem um filho, Arthur, nascido em 2011, a quem ela dedica grande parte do tempo fora dos estúdios.
Atualmente, com um olhar voltado para o futuro, Mylla projeta 2026 com foco total na atuação. Afirma que o carinho do público nas redes sociais e nas ruas é o que a motiva a seguir em busca de novos personagens e desafios na televisão.