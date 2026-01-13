Celebridades e TV

Dona de hit de ‘O Senhor dos Anéis’, Enya intriga os fãs por viver isolada em castelo

O comportamento de uma das cantoras mais bem-sucedidas da história da música intriga fãs e jornalistas pelo mundo.

Além da voz e do estilo inconfundíveis, a irlandesa Enya também ganhou fama por levar um estilo de vida extremamente reservado, bem distante dos holofotes.

Desde 1997, ela vive em um castelo em Killiney, no sul de Dublin, onde compõe e grava suas músicas com total privacidade.

Segundo o tabloide 'The Sun', ela mora sozinha com seus gatos e uma equipe de segurança.

A artista evita entrevistas e aparições públicas porque deseja que sua obra — e não sua imagem — seja o foco.

Segundo a própria artista, o isolamento é essencial para preservar a inspiração e evitar distrações.

Ainda de acordo com o The Sun, ela quase não recebe visitas — nem mesmo de familiares — e passa a maior parte do tempo trabalhando em seu estúdio.

Enya, nome artístico de Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, nasceu no Condado de Donegal, Irlanda, em 17 de maio de 1961.

Ela Ã© a 6Âª de nove filhos de uma famÃ­lia profundamente musical â?? o pai, Leo Brennan, liderava uma banda, e a mÃ£e, Baba Brennan, era professora de mÃºsica.

Desde cedo, Enya foi influenciada pela música tradicional irlandesa, a língua gaélica e o canto folclórico.

Na adolescência, ela frequentou a Loreto Community School, onde estudou música clássica, arte, latim e aquarela.

Antes de seguir carreira solo, ela tocou teclado e fez vocais para o grupo familiar Clannad entre 1980 e 1982.

Em 1982, Enya deixou o Clannad para seguir uma carreira solo, estabelecendo uma parceria criativa duradoura e de grande sucesso com o produtor e arranjador Nicky Ryan e sua esposa, a letrista Roma Ryan.

O estilo de Enya é reconhecido pela fusão de múltiplos gêneros, sendo frequentemente classificado como new age, com fortes elementos de música celta, pop, world music e música sacra.

Suas composições são marcadas pelo uso de múltiplas camadas de seus próprios vocais e instrumentação rica.

Ela também ficou conhecida pelo uso de longos 'reverbs', criando uma sonoridade etérea, atmosférica e meditativa.

O álbum que a e catapultou internacionalmente foi 'Watermark', de 1988, cujo single de destaque “Orinoco Flow” se tornou um sucesso global.

O sucesso continuou com álbuns multi-milionários como 'Shepherd Moons', de 1991, 'The Memory of Trees', de 1995, e 'A Day Without Rain', de 2000.

A faixa “Only Time”, do álbum 'A Day Without Rain', tornou-se um hino de consolo após os ataques de 11 de setembro de 2001, e impulsionou seu nome nas paradas dos Estados Unidos.

Enya também é conhecida por sua contribuição para trilhas sonoras de filmes, como 'May It Be', de 'O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel', que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Na vida pessoal, a artista nunca se casou nem teve filhos — embora tenha muitos sobrinhos.

Com mais de 80 milhões de discos vendidos, Enya acumulou uma fortuna estimada em aproximadamente R$ 640 milhões (na cotação atual).

