Cantor que ‘bomba’ nas redes como sósia de Harry Potter é notificado pela produtora dos filmes

Antes conhecido como 'Harry O Bruxo', ele anunciou que passará a usar apenas o nome artístico 'O Bruxo' a partir de agora.
A mudança ocorre porque sua imagem e nome faziam referência direta ao personagem, cuja semelhança física foi usada como estratégia de divulgação nas redes sociais.
O artista, que canta arrocha, ganhou fama nacional e viralizou em várias ocasiões nas redes sociais.
Em um desses vídeos, ele aparece ao lado de sósias de outros astros dançando pagode em um bar no vídeo que foi chamado de 'Hollywood do Samba'.
Em várias ocasiões, os 'sósias baianos' chocaram internautas por conta da semelhança com os atores de Hollywood.
A popularidade do artista cresceu tanto que sua música “Brega do Bruxo” ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube recentemente.
Em 2025, ele lançou o álbum “Brega do Bruxo 2.0” com 14 faixas, incluindo “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”.
Além do 'Bruxo', o 'Jack Baiano' (Jackie Chan) e o Eddie Murphy Baiano também são figuras conhecidas na internet.
ApÃ³s viralizarem em 2025, alguns deles confessaram que usaram filtros de inteligÃªncia artificial para ficarem mais parecidos com os astros originais.
Nas redes sociais, vários internautas entram na brincadeira e se divertem com a semelhança do 'Harry brasileiro'.
“Espero que seja você a fazer a série do Harry Potter, pq tu parece mais o Harry do que o próprio Harry”, já comentou um.
“Hahahahah a diferença é que você canta. Harry precisa de dublê kkkkkkk”, brincou outro. “O Harry depois que conheceu as praias brasileiras não quer mais nem saber da escola de magia”, disse um terceiro.
Daniel Radcliffe interpretou Harry Potter por cerca de 10 anos, de 2001 a 2011, estrelando os oito filmes da franquia original — de 'A Pedra Filosofal' até 'As Relíquias da Morte: Parte 2'.
Na nova série da HBO, que tem previsão de estreia para o início de 2027, o ator escalado para viver o personagem é o novato Dominic McLaughlin.