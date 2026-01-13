Baías de águas calmas exibem paisagens fabulosas

Muitas vezes formadas por processos geolÃ³gicos ao longo de milÃªnios, elas oferecem visuais espetaculares e atraem turistas em busca de contato com a natureza e fotos bonitas. ConheÃ§a algumas das baÃas mais bonitas do mundo!
Baía de Halong, Vietnã: Famosa por suas formações rochosas e ilhotas, Halong é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos destinos mais visitados no sudeste asiático.
Baía de San Francisco, EUA: Ícone da Califórnia, a baía de San Francisco é famosa por sua ponte icônica, a Golden Gate, além de combinar beleza natural com a vibrante vida urbana de San Francisco.
Baía de Nápoles, Itália: Localizada aos pés do Vesúvio, a baía de Nápoles oferece uma vista espetacular do vulcão e da cidade de Nápoles.
Baía de Phang Nga, Tailândia: Conhecida por suas impressionantes falésias e águas esmeralda, é um destino popular para passeios de barco e exploração de cavernas.
Baía de Kotor, Montenegro: Encravada entre montanhas, a baía de Kotor é uma das mais belas do Mediterrâneo. Suas águas profundas e cidades medievais, como Kotor e Perast, formam um cenário de tirar o fôlego.
Baía de Guanabara, Brasil: A segunda maior baía do Brasil é cercada pela cidade do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor como pano de fundo.
Baía de Hanauma, Havaí, EUA: Uma cratera vulcânica inundada, a baía de Hanauma é um paraíso para os praticantes de snorkel e mergulho, além de ter uma rica vida marinha.
Baía de Fundy, Canadá: Conhecida por ter as maiores marés do mundo, a Baía de Fundy é rica em biodiversidade e abriga várias espécies de baleias.
Baía de Cartagena, Colômbia: Com águas tranquilas e praias de areia branca, Cartagena é uma joia histórica e cultural na costa caribenha da Colômbia.
Baía de Islands, Nova Zelândia: Localizada na Ilha do Sul, a baía de Islands é famosa por suas mais de 140 ilhas, águas cristalinas, praias desertas e paisagens montanhosas.
Baía de Sídney, Austrália: A baía abriga a famosa Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge, oferecendo uma das vistas mais icônicas do mundo.
Baía de Paradise, Antártica: Um dos lugares mais remotos e intocados do planeta, a baía de Paradise é um paraíso para os exploradores e amantes da natureza, além de ser um ponto de observação de icebergs, pinguins e baleias.
Baía de Monterrey, EUA: Com uma grande diversidade de vida marinha, incluindo golfinhos e baleias, esta baía é um ponto de observação de vida selvagem no litoral da Califórnia.
Baía de Angels, França: Um dos destinos turísticos mais populares da Riviera Francesa, a baía de Angels é conhecida por suas praias de areia branca, águas limpas e vida noturna agitada.
Baía de Vathy, Grécia: Localizada na ilha de Itaca, Vathy é conhecida por suas águas tranquilas e a tradicional vila grega que a cerca.
Baía de Todos os Santos, Brasil: A maior baía do Brasil, cercada pela cidade de Salvador, é famosa por sua história, importância cultural e uma rica biodiversidade.
Baía de Biscayne, EUA: Localizada no sul da Flórida, próximo a Miami, a baía de Biscayne é um paraíso para os amantes da natureza, com seus manguezais e seus ricos ecossistemas marinhos.
Baía de Tamales, EUA: Conhecida por sua biodiversidade, essa baía é um importante local de pesca e recreação na Califórnia.
Baía de São Jorge, Bermudas: Uma baía protegida com águas cristalinas e formações rochosas, a baía de São Jorge é um dos principais pontos turísticos das Bermudas.
BaÃa de Dublin, Irlanda: PrÃ³xima Ã cidade de Dublin, essa baÃa oferece belas vistas do litoral e uma rica fauna marinha, alÃ©m de pequenas vilas encantadoras em seu entorno.