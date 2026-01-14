Celebridades e TV

Após período de ‘atritos’, Globo e Regina Duarte voltam a estreitar laços

Os laços entre a TV Globo e a atriz Regina Duarte podem estar de fato se estreitando novamente.

Depois de participar de chamadas promovendo reprises de novelas, a atriz esteve no FantÃ¡stico para prestar homenagem ao autor Manoel Carlos, que morreu no dia 10 de janeiro, aos 92 anos.

Reproduc?a?o/TV Globo

O programa reuniu Regina e outras atrizes que deram vida à personagem Helena para lembrar a trajetória e a importância do escritor.

Reproduc?a?o

Em dezembro de 2025, a atriz esteve entre os mais de 15 veteranos que tiveram seus nomes incluídos na Calçada da Fama da Globo.

Fa?bio Rocha/Globo

Regina Duarte é uma das atrizes mais famosas e renomadas da história da televisão brasileira. Relembre sua trajetória de sucesso!

Instagram @reginaduarte

Nascida em 5 de fevereiro de 1947, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, Regina começou sua carreira aos 14 anos, trabalhando primeiro em comerciais e depois no teatro.

Reproduc?a?o/Globo

Sua carreira teve início nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior, mais especificamente em 'A Deusa Vencida', de 1965.

Reproduc?a?o

Com a crise financeira que levou ao fim da TV Excelsior, ela foi dispensada e, ainda em 1969, foi para a Rede Globo, onde protagonizou 'Véu de Noiva'.

Divulgação/Globo

Em 1970, consolidou sua carreira ao interpretar Ritinha em 'Irmãos Coragem', um dos grandes clássicos da televisão brasileira.

Reprodução/TV Globo

Foi durante esse período que Regina ganhou o apelido de 'A Namoradinha do Brasil' por conta de suas personagens românticas.

Reprodução/TV Globo

Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada' e consolidou-se ainda mais com “Selva de Pedra”, de 1972.

Divulgação/Globo

Outro de seus papéis mais marcantes foi o da socialite Malu em 'Malu Mulher', de 1979.

Nelson Di Rago/Globo

Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos: em 'História de Amor', de 1995, 'Por Amor', de 1997, e 'Páginas da Vida', de 2006.

Reprodução/TV Globo

Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em 'Tempo de Amar', de 2017.

Reprodução/TV Globo

Na vida pessoal, Regina é mãe de três filhos, entre eles a atriz Gabriela Duarte, que também seguiu carreira na televisão.

Reprodução/Redes Sociais

Nos últimos anos, a atriz se envolveu em diversas polêmicas públicas por conta do seu posicionamento político.

Reprodução/Instagram

Em 2020, ela encerrou um contrato de mais de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro.

Divulgação/Carolina Antunes/Presidência da República

Sua passagem pelo cargo foi curta, durando apenas alguns meses. Após deixar o governo, ela se afastou da TV e passou a se dedicar mais às artes plásticas.

Reproduc?a?o/Instagram

