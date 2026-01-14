Após período de ‘atritos’, Globo e Regina Duarte voltam a estreitar laços

Depois de participar de chamadas promovendo reprises de novelas, a atriz esteve no FantÃ¡stico para prestar homenagem ao autor Manoel Carlos, que morreu no dia 10 de janeiro, aos 92 anos.
O programa reuniu Regina e outras atrizes que deram vida à personagem Helena para lembrar a trajetória e a importância do escritor.
Em dezembro de 2025, a atriz esteve entre os mais de 15 veteranos que tiveram seus nomes incluídos na Calçada da Fama da Globo.
Regina Duarte é uma das atrizes mais famosas e renomadas da história da televisão brasileira. Relembre sua trajetória de sucesso!
Nascida em 5 de fevereiro de 1947, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, Regina começou sua carreira aos 14 anos, trabalhando primeiro em comerciais e depois no teatro.
Sua carreira teve início nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior, mais especificamente em 'A Deusa Vencida', de 1965.
Com a crise financeira que levou ao fim da TV Excelsior, ela foi dispensada e, ainda em 1969, foi para a Rede Globo, onde protagonizou 'Véu de Noiva'.
Em 1970, consolidou sua carreira ao interpretar Ritinha em 'Irmãos Coragem', um dos grandes clássicos da televisão brasileira.
Foi durante esse período que Regina ganhou o apelido de 'A Namoradinha do Brasil' por conta de suas personagens românticas.
Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada' e consolidou-se ainda mais com “Selva de Pedra”, de 1972.
Outro de seus papéis mais marcantes foi o da socialite Malu em 'Malu Mulher', de 1979.
Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos: em 'História de Amor', de 1995, 'Por Amor', de 1997, e 'Páginas da Vida', de 2006.
Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em 'Tempo de Amar', de 2017.
Na vida pessoal, Regina é mãe de três filhos, entre eles a atriz Gabriela Duarte, que também seguiu carreira na televisão.
Nos últimos anos, a atriz se envolveu em diversas polêmicas públicas por conta do seu posicionamento político.
Em 2020, ela encerrou um contrato de mais de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro.
Sua passagem pelo cargo foi curta, durando apenas alguns meses. Após deixar o governo, ela se afastou da TV e passou a se dedicar mais às artes plásticas.