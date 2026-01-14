Estilo de Vida

Descubra quantos passageiros cabem no ônibus mais longo do mundo

Com as grandes cidades cada vez mais entupidas de gente, alguns projetos ousados já desafiaram os limites da engenharia urbana.

Por Flipar
Reprodução copiada do site wantedinrome.com

Foi o caso do DAF Super CityTrain, o ônibus mais longo já construído, com 32,2 metros de comprimento.

Divulgação

Este ônibus gigante foi fabricado na Holanda em 1989 e tinha capacidade para 350 passageiros.

Reprodução/Internet

Originalmente, o DAF Super CityTrain foi projetado para operar em Kinshasa, na República Democrática do Congo.

MONUSCO/Myriam Asmani

O ônibus enfrentou desafios como infraestrutura inadequada, manutenção cara e necessidade de motoristas especializados, sendo retirado de circulação pouco tempo depois.

Reprodução/Internet

Mesmo assim, o DAF Super CityTrain entrou para o Guinness Book e influenciou projetos futuros. Veja outros modelos que surgiram a partir do maior ônibus já feito!

REDioACTIVE/Pixabay

Youngman JNP6250G (China) – Comprimento: 25 metros; Capacidade: Não informada. Opera em larga escala em cidades como Pequim.

Reprodução

AutoTram Extra Grand (Alemanha) – Comprimento: 30,7 metros; Capacidade: 256 passageiros. Foi um modelo experimental, nunca posto em circulação totalmente.

Wikimedia Commons/ Ubahnverleih

Volvo Gran Artic 300 (Brasil) – Comprimento: 30 metros; Capacidade: 300 passageiros. Usado em sistemas BRT brasileiros, como em Curitiba e Goiânia.

Divulgação/Volvo

Esses ÃŽnibus extralongos sÃ£o vantajosos por sua alta capacidade de transporte, reduzindo frota e emissÃµes de gases poluentes.

Panoramio - Fuzre Fitrinete

Por outro lado, eles exigem infraestrutura adequada, manutenção especializada e adaptação urbana.

xiancechen/Pixabay

Atualmente, a indústria investe em modelos sustentáveis (elétricos/hidrogênio), como os da BYD, Mercedes-Benz e Volvo, focando em eficiência energética.

Wikimedia Commons/ Intendencia de Montevideo

A história dos ônibus começou no início do século 19, quando surgiram os primeiros veículos de transporte coletivo puxados por cavalos.

Domínio Público

Hoje populares no mundo todo, alguns modelos viraram até atração turística. Um dos mais reconhecidos mundialmente é o Routemaster, de Londres, lançado em 1956.

Flickr - allen watkin

Em Curitiba, no Brasil, o sistema de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) foi pioneiro e inspirou projetos em outras cidades globais.

Divulgação/Secretaria Municipal da Comunicação Social de Curitiba

Em alguns países, como a Índia, os ônibus são decorados com cores vibrantes e adornos artísticos, refletindo a cultura local.

Reprodução

Representando a nova geração dos ônibus elétricos, o BYD K9 é um dos mais vendidos no mundo, e já opera em cidades como São Paulo, Bogotá e Los Angeles.

Wikimedia Commons/Robbie Klinkenberg

Veja Mais