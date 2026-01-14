Galeria

Menino sobrevive após passar a noite à deriva num caiaque: ‘Só via a luz da Lua’

Um menino de 10 anos foi resgatado com vida após passar cerca de oito horas à deriva na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A criança havia sido levada pelo vento e pela correnteza enquanto estava em um caiaque particular.

O caso aconteceu na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, e o menino foi localizado na madrugada seguinte em Arraial do Cabo, cerca de 12,6 km do ponto de partida.

As buscas envolveram o Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil, pescadores e moradores, que utilizaram drones, embarcações e jet skis na costa.

Ao avistar um bombeiro em um jet ski, o garoto pediu ajuda e foi retirado da água, sendo levado a unidades de saúde, onde passou por exames sem necessidade de internação.

O menino relatou que, durante as horas à deriva, estava muito escuro e ele ficou com medo, achando que ninguém conseguiria ajudá-lo na água agitada. 'Eu só via a claridade da lua, tive que ficar parado e orar para Jesus me ajudar. Quando eu cheguei na areia, eu tava sozinho, comecei a agradecer'. Para a família, um alívio indescritível após muita angústia.

Casos de pessoas perdidas no meio de lagos ou mares chamam sempre atenção pelos limites que elas têm que enfrentar. O medo, a solidão, a necessidade de buscar a sobrevivência a qualquer custo. Veja outros casos impressionantes.

Imagina ficar à deriva por 38 dias no Oceano Pacífico se alimentando apenas de carne de tartaruga e peixes crus. Foi exatamente o que aconteceu com Douglas Robertson e sua família, em 1972.

A incrível história foi contada em um episódio da terceira temporada do podcast Que História!, da BBC News Brasil.

A família planejou por quase 3 anos dar a volta ao mundo em um veleiro e chegaram a vender uma fazenda que tinham cidade inglesa de Leek para comprar Lucette, uma escuna de 13 metros de comprimento.

Embarcaram na viagem: Douglas, Lyn, os filhos Anne, de 19 anos, Douglas, 18, e os gêmeos Sandy e Neil, de 10. Eles saíram no dia 27 de janeiro de 1971, de Falmouth, na Cornualha.

A família passou 18 meses viajando, tendo cruzado vários portos do Caribe e Bahamas. Lá, Anna conheceu um homem e decidiu ficar — mal sabia ela que se livraria de um pesadelo.

Depois, a família passou pela Jamaica, canal do Panamá, Galápagos, e fizeram uma travessia de 45 dias pelo Pacífico até as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa.

Tudo começou a dar errado na manhã de 15 de junho de 1972 quando, a 320 km a oeste das Ilhas Galápagos, o veleiro foi atacado por um grupo de orcas.

O pesadelo ficou ainda maior quando a família percebeu que eles sequer tinham uma bússola ou qualquer aparelho de navegação.

Depois de muito perrengue tendo que comer carne crua de tartaruga e peixes-dourado, eles conseguiram ser resgatados por um barco pesqueiro japonês, no dia 23 de julho de 1972, após 38 dias perdidos no mar.

Alguns anos depois, Douglas lançou o livro 'A Última Viagem da Lucette', em que conta detalhadamente a história do naufrágio.

Em 2023, a história de sobrevivência de Tim Shaddock, um marinheiro australiano de 51 anos, chamou a atenção na internet. Ele foi resgatado depois de ficar por mais de dois meses à deriva no Oceano Pacífico.

O homem sobreviveu bebendo água da chuva e comendo peixe cru. Ele estava acompanhado por sua cadela Bella.

Segundo o sobrevivente, uma tempestade teria danificado o sistema eletrônico do barco, que falhou, deixando o marinheiro e a cadela isolados no meio do oceano. Ele foi resgatado por um helicóptero que acompanhava uma traineira de atum.

Em 2012, outra história, a de José Salvador Alvarenga, chocou o mundo. Ele ficou 438 dias perdido no oceano e conseguiu sobreviver!

O homem havia saído de Costa Azul, em Chiapas, no México, com um bote para pescar. Ele estava acompanhado do amigo Ezequiel Córdoba.

A ideia era passar 30 horas pescando e depois voltar ao vilarejo. O barco tinha 7 metros de comprimento, um motor de popa e um refrigerador para armazenar os peixes.

A dupla foi pega por uma tempestade e eles começaram a retirar tudo do barco, para facilitar o retorno. Eles tiveram que se desfazer até mesmo dos peixes que haviam pescacdo.

No dia seguinte, já sem tempestade, a situação piorou: o motor do barco parou de funcionar, o rádio queimou e os amigos ficaram à deriva.

Após quatro meses, o amigo, Ezequiel, perdeu as esperanças e começou a ter pensamentos suicidas. Além disso, ele ficou doente por causa da comida crua e não comeu mais nada. Morreu de inanição.

Finalmente, em janeiro de 2014, José viu cocos flutuando na água e percebeu que havia terra no horizonte. Eram as Ilhas Marshall, na Micronésia.

O homem precisou ficar 11 dias internado, com pressão baixa e problemas nos tornozelos. Especialistas estimam que José tenha percorrido cerca de 10 mil quilômetros pelo mar.

A histÃ³ria de JosÃ© foi registrada oficialmente no Livro dos Recordes como a pessoa que por mais tempo ficou Ã  deriva no oceano.

