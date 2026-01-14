Galeria Menino sobrevive após passar a noite à deriva num caiaque: ‘Só via a luz da Lua’ Um menino de 10 anos foi resgatado com vida após passar cerca de oito horas à deriva na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A criança havia sido levada pelo vento e pela correnteza enquanto estava em um caiaque particular. Por Flipar

Reprodução TV Globo