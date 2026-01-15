Entretenimento

Você fazia ideia? Saiba quais foram as músicas mais tocadas em shows pelo Brasil em 2025

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou um levantamento que mostra quais músicas dominaram os repertórios ao vivo em 2025 no Brasil.

Por Flipar
Domínio público

No topo da lista está o clássico sertanejo “Evidências”, reforçando sua presença constante nos palcos brasileiros.Composta por José Augusto e Paulo Sergio Valle em 1990, “Evidências” ficou à frente de todos os outros sucessos no ranking de execução.

Imagem de Pexels por Pixabay

A canção, eternizada nas vozes de Chitãozinho & Xororó, evidencia como clássicos transcendem gerações em apresentações ao vivo.

Renan Katayma - Flickr

O levantamento considerou apenas eventos que recolheram os direitos autorais de execução pública ao longo de 2025. Isso garante que os dados reflitam shows formalizados e em dia com a legislação musical no país.

Imagem de Pexels por Pixabay

Na segunda posição aparece “Boate Azul”, outro clássico do sertanejo, composto por Benedito Seviero e Tomaz. A presença dessa faixa reforça a influência contínua do gênero sertanejo nos repertórios dos artistas brasileiros.

Imagem de Pexels por Pixabay

Em terceiro lugar está “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia, representação do soul e do pop brasileiro nas setlists. A diversidade de gêneros do top 3 mostra que o público ainda valoriza diferentes estilos em apresentações ao vivo.

Imagem de Nico Franz por Pixabay

Além dos três primeiros, o ranking traz músicas que marcaram décadas, como “Telefone Mudo” e “Eva”, hits dos anos 1980.

Imagem de Miguel ángel villar por Pixabay

Essas canções continuam presentes nos repertórios por sua forte conexão emocional com o público.

Imagem de Pexels por Pixabay

O fenômeno não se restringe apenas ao sertanejo: “Cheia de Manias”, clássico do pagode, também figura entre as mais tocadas.

Imagem de Dirk (Beeki®) Schumacher por Pixabay

Esse equilíbrio entre gêneros reafirma a pluralidade da música popular brasileira em shows ao vivo.

imagem gerada por i.a

Um dos destaques recentes na lista é “Erro Gostoso”, de Simone Mendes, lançada em 2023 e ocupando a sétima posição. Ela é a única música lançada na década atual entre os dez primeiros colocados.

Reprodução Instagram @simonemendes

Na sequência está “Anna Julia”, de Marcelo Camelo, lançada em 1999 e que segue embalando apresentações ao vivo. O repertório evidencia como clássicos das décadas passadas ainda emocionam e movem plateias.

Imagem de TheSunsetHunter por Pixabay

O levantamento também inclui “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Tentei Te Esquecer”, reforçando a presença de canções que atravessaram gerações. Esses hits antigos pontuam a nostalgia e o sentimento coletivo presente nas grandes apresentações musicais no país.

Imagem de Uwe Conrad por Pixabay

O ranking foi divulgado próximo ao Dia Mundial do Compositor, celebrado em 15 de janeiro, data que homenageia os criadores por trás dos sucessos. Essa escolha ressalta a importância de reconhecer não apenas executantes, mas também autores de obras memoráveis.

Imagem de Uwe Conrad por Pixabay

A divulgação dos dados pelo Ecad também chama atenção para a gestão coletiva de direitos autorais no Brasil. Mais de cinco milhões de obras estão cadastradas, garantindo remuneração a compositores e artistas nas execuções públicas.

imagem gerada por i.a

O levantamento reforça que shows ao vivo continuam sendo um espaço vital para manter vivas canções que marcaram gerações.

imagem gerada por i.a

Ao mesmo tempo, abre espaço para que repertórios contemporâneos ganhem destaque entre públicos de todas as idades.

imagem gerada por i.a

Veja Mais