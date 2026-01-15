Cotado para o Oscar, Stellan Skarsgård é ‘sincerão’ sobre foto que viralizou em premiação

Para completar o 'desastre', o sueco saiu da cerimônia sem o troféu, que ficou com Jacob Elordi, de 'Frankenstein'.
O ator confessou que a festa foi bem mais animada: 'Estou cansado pra caramba [...] Eu fiquei muito bêbado ontem à noite', disse ao ser flagrado no aeroporto.
Nascido em 13 de junho de 1951, na cidade de Gotemburgo, na Suécia, Stellan Skarsgård começou a carreira ganhando notoriedade na televisão sueca nos anos 1970.
No cinema europeu, Skarsgård ganhou destaque especialmente a partir de sua colaboração frequente com o diretor dinamarquês Lars von Trier.
Ele também participou de franquias de enorme alcance, como 'Piratas do Caribe', interpretando o vilão Bootstrap Bill.
Na TV, Skarsgård deu vida ao vice-primeiro-ministro da União Soviética Boris Shcherbina na premiada série 'Chernobyl', lançada em 2019 pela HBO.
Mais recente ainda, o ator ganhou ainda mais destaque ao viver Luthen Rael na série 'Andor', do universo Star Wars, lançada em 2022.