Homem viraliza ao mostrar como dormir em menos de um minuto

Na medida do possivel, tente manter horários regulares para o sono, sem muita variação. Quando não der, tente reajustar o esquema posteriormente. Tente dormir entre 6 e 8 horas, que é a faixa recomendada pelos especialistas. Evite beber qualquer coisa pouco antes de dormir, pois , se beber, certamente vai acordar para ir ao banheiro e terá o sono interrompido.