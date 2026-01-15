Galeria ‘Fruta-estrela’: Carambola nutre e hidrata, mas atenção para as contraindicações Rica em nutrientes, como vitaminas, minerais e fibras, a carambola é uma fruta refrescante e uma das opções para combater o calor e hidratar o corpo. Conheça os benefícios deste alimento, suas restrições em casos específicos e origem. Por Flipar

Imagem de JetalProduções por Pixabay