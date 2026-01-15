Singapura: as atrações de um dos países mais ricos do planeta

Colonizada pelo Império Britânico no século 18, Singapura ainda permaneceu por dois anos - entre 1963 e 1965 - como um estado da Malásia.
Um país insular, está situado na ponta sul na Península Malaia e também possui em seu território 60 pequenas ilhas, além da principal.
De acordo com o ranking mundial de PIB per capita elaborada pelo Banco Mundial, Singapura é o quinto país mais rico do mundo (88,4 mil dólares por habitante), atrás apenas de Luxemburgo, Irlanda, Suíça e Noruega.
Com uma população de 5,7 milhões de pessoas, a República de Singapura é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, superada apenas pelo Principado de Mônaco e Macau.
A cidade-estado de Singapura deixou em poucas décadas a condição de uma ilha pobre, nos anos 60, para se tornar um dos centros financeiros mais poderosos do mundo na atualidade.
Com infraestrutura moderna e alta produção de riqueza, Singapura proporciona a seus habitantes altos índices de qualidade de vida. No IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU, ocupa o nono lugar.
Após separar-se da Malásia, o estado-autônomo teve como liderança política Lee Kuan Yew, que ocupou o posto de primeiro-ministro por mais de 30 anos e comandou o “milagre econômico” singapurense.
Lee Kuan Yew promoveu um amplo programa estatal de reformas estruturais que industrializou e modernizou Singapura.
Singapura é hoje um centro financeiro, comercial e de transporte marítimo. A ilha também é um polo de inovação tecnológica e de pesquisa.
O país também se destaca nos níveis educacionais e de saúde. No Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2022, obteve a melhor classificação global entre os alunos em matemática, leitura e ciências.
Com o tempo, Singapura também tornou-se um destino turístico famoso, com atrações populares como o Jardim Botânico (foto) e o Zoológico de Singapura.
Um local bastante badalado de Singapura é a Marina Bay, com um dos empreendimentos de entretenimento e hotelaria mais caros do mundo, o Singapore Flyer (maior roda-gigante da Ásia, com 165 metros de altura) e piscina de borda infinita com vista panorâmica.
Em Singapura, aconteceu o primeiro Grande Prêmio noturno de Fórmula 1, em 2008. A prova, vencida pelo espanhol Fernando Alonso, entrou no calendário da categoria naquele ano e segue até hoje, na no Circuito Urbano de Marina Bay.
Inaugurado em 2010, o Marina Bay Sands é considerado um dos edifícios mais caros do mundo. Projetado pelo arquiteto isralense Moshe Safdie, sua construção custou 8 bilhões de dólares.
A queima de fogos na Marina Bay na festa de fim de ano atrai turistas do mundo inteiro para Singapura. O evento acontece em frente ao empreendimento.
Singapura tem quatro línguas reconhecidas como oficiais pelo governo: inglês, malaio, chinês e tâmil. Já a moeda corrente é o dólar de Singapura.
Em 2023, o Aeroporto Changi, em Singapura, com seu ambiente futurista, foi eleito o melhor do mundo no prestigioso ranking da consultoria britânica Skytrax.
O aeroporto possui quatro terminais, cada um deles com identidade própria, lojas, restaurantes e atrações como museu, spa e piscinas. Esses espaços são interligados por um sistema moderno de metrô.
Ao lado de outros cinco países, Singapura tem o passaporte mais valioso do mundo, com acesso a 194 destinos sem restrições.